التشكيل الرسمى لمانشستر سيتى ومانشستر يونايتد فى الدورى الإنجليزى

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه الذي يواجه ضيفه وجاره مانشستر يونايتد، حيث ستجمعهما مباراة في الخامسة والنصف مساءً، على ملعب الاتحاد، في إطار الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقود النجم النرويجي إيرلينج هالاند، هجوم «سيتي» في مباراة اليوم إلى جانب كل من فيل فودين والبلجيكي جيريمي دوكو.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: كايل والكر – جون ستونز – روبين دياز – نيثان أكي

خط الوسط: كيفين دي بروين – رودري – برناردو سيلفا

خط الهجوم: فيل فودين - إيرلينج هالاند – جيريمي دوكو

ومن جانبه، أعلن الهولندي إريك تين، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه لمواجهة الديربي أمام «مان سيتي» والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: أندري أونانا

خط الدفاع: فيكتور لينديلوف – رفايل فاران – جوني إيفانز

خط الوسط: سكوت مكتوميناي – كوبي ماينو – كاسيميرو – ديوجو دالوت

أمامهم: برونو فيرنانديز

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - أليخاندرو جارناتشو

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب «بريميرليج»، برصيد 59 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 44 نقطة.

ويطمح «سيتي» لتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على موقعه في مركز الوصافة، وتقليص الفارق مع ليفربول «المتصدر» إلى نقطة واحدة، بينما يسعى «يونايتد» لحصد الانتصار، من أجل الحفاظ على موقعه في المركز السادس.