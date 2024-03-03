الشرقية للدخان تعقد الجمعية العامة لاعتماد الحصول على 400 مليون دولار

تعقد غدًا الإثنين الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة الشرقية إيسترن كومباني، إحدى الشركات التي تساهم فيها وزارة قطاع الأعمال العام، عبر الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وكان قد كشف هاني أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية إيسترن كومباني، عن خطة الشركة من أجل التوسع في زيادة الطاقة الإنتاجية لمنتجات الشركة من السجائر والمعسل.

وأضاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية إيسترن كومباني، في تصريحات لـ الدستور، أن الشريك الإماراتي لديه رؤية قوية لنقل الشركة إلى الريادة العالمية وأفكار متعددة لخبرته العالمية في هذه الصناعة منها تدشين خطوط إنتاج جديدة للمعسل سواء الفواكة والمعسل العادي والتوسع في التصدير.

وأكد أمان، أن الشريك الإماراتي نجح في مساعدة الشركة في إقناع مؤسسات التمويل الخارجية من أجل حصول الشركة على تسهيلات ائتمانية بقيمة 400 مليون دولار، وفق ما هو مقرر الموافقة عليه بالجمعية العامة المقرر انعقادها بالأسبوع الأول من مارس، مشيرا إلى أن هذه القيمة ستساعد الشركة على انطلاقة كبيرة .

وذلك في جلب الخامات ومستلزمات الانتاج حيث تحتاج الشركة سنويا إلى نحو ٥٠٠ مليون دولار لجلب الخامات ومستلزمات الإنتاج.

وأكد رئيس الشركة الشرقية إيسترن كومباني، أن نظرة العالم للاقتصاد المصري تغيرت تماما عقب صفقة رأس الحكمة حيث أصبح الجميع ينظر الى الاقتصاد المصري نظرة تفاؤل وثقة.

وأوضح، أنه خلال الثلاثة أشهر القادمة سيتم زيادة الطاقة الانتاجية مشيرا الى أن إستيراد الخامات يلعب دور هام فيما يتعلق بانتاجية الشركة موضحا أنه كانت هناك سياسة خاصة للعمل علي تلاشي مخاطر توقف إستيراد الخامات خلال الفترة الماضية حيث نجحت هذه السياسية في إستمرار الشركة في الانتاج موضحا أن الشركة الشرقية تخطط للتوسع أيضا في إنشاء مكتب تمثيل خارجي لها في الخارج لتنمية صادرات الشركة والتوسع إلى إنطلاقة قوية لتصبح الشركة عالمية ،يأتي ذلك بعد زيادة الطاقات الانتاجية وسد حاجات السوق المحلية والقدرة على المنافسة فيما يتعلق بالتوسع في التصدير للأسواق الخارجية.

وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة الشرقية - إيسترن كومباني، بشأن زيادة رأس المال، ودعوة الجمعية العامة غير العادية.

وقالت الرقابة المالية، إن تقرير الإفصاح يتضمن زيادة رأس المال المصدر من 2.23 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه باستخدام جزء من رصيد الاحتياطيات لصالح المساهمين القدامى وذلك بالإفراج عن مبلغ 770 مليون جنيه من رصيد الاحتياطيات بالقوائم المالية ديسمبر2023.

وأضافت "لانتفاء الغرض منها واستخدامها في زيادة رأس المال المصدر عن طريق تحويل المبلغ لأسهم توزع لصالح المساهمين بواقع 0.3453 سهم لكل سهم".

كما يتضمن تقرير الإفصاح زيادة رأس المال المرخص به من مليار جنيه إلى مليار جنيه.

يشار إلى أن الشرقية - إيسترن كومباني، حققت أرباحاً بلغت 2.89 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 3.48 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.