الأردن: الجميع يواجه التحدى الأكبر فى المنطقة وهو استمرار العدوان الإسرائيلى على غزة

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، إن إسرائيل لا تزال تمنع دخول المساعدات بشكل كاف إلى قطاع غزة.



وأضاف الصفدي، خلال كلمة الأردن في الاجتماع الوزاري المشترك بين المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأحد، أن الجميع يواجه التحدي الأكبر في المنطقة وهو استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة.



وكشف أنه: نعمل جميعًا من أجل وقف هذا العدوان، ومن أجل إيصال المساعدات الإنسانية الكافية لأكثر من 2.3 مليون فلسطيني يواجهون المجاعة حسب تقديرات منظمات أممية وغيرها، ولا تزال إسرائيل تمنع دخول المساعدات بشكل كاف لها.



وأكد أن القضية الفلسطينية هي "قضيتنا المركزية جميعًا ولن نألو جهدًا في العمل من أجل إنهاء هذا العدوان، ومن أجل القيام بكل ما يلزم لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم والذي لن يتحقق إلا إذا حصل الفلسطينيون على جميع حقوقهم المشروعة وفي مقدمتها حقهم في الدولة والحرية على ترابهم الوطني على خطوط 4 من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".



وأشار إلى أنه يلزم التأكيد على أن على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل فاعل ليس فقط لوقف العدوان على غزة؛ لكن أيضًا لوقف الإجراءات اللا شرعية التي تستمر إسرائيل بالقيام بها في الضفة الغربية المحتلة، ومنع المصلين من ممارسة شعائرهم الدينية على أبواب شهر رمضان المبارك.

وتابع الصفدي: "أتطلع للعمل معكم جميعًا ليس فقط على تطوير علاقاتنا الثنائية لكن أيضًا من أجل إنهاء هذا العدوان وإيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل، الذي لن تنعم منطقتنا بالاستقرار ما دام الاحتلال مستمرًا وما دام هذا الصراع مفتوحًا".