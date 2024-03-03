الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

أسرة "يمني" تطالب بحظر النشر في قضية قتله

أسرة اليمني
أسرة اليمني

شهدت جلسة محاكمة 5 متهمين بقتل يمني الجنسية كواليس عديدة قبل قرار تأجيلها، حيث طالبت أسرته بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

وطالب مصطفى عيسى، المحامي الحاضر عن المجني عليه حظر النشر في القضية وفقًا لما تراه المحكمة من أهميتها، بينما سمحت هيئة المحكمة بحضور وسائل الإعلام.

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وصول 5 متهمين بقتل يمنى الجنسية إلى محكمة جنوب القاهرة

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تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل اليمني لـ6 مارس.. (صور)

وأنكر المتهمون ارتكاب الواقعة، وتحدثت المتهمة الخامسة قائلة: أقسم بالله ما أعرف حاجة عن الليلة دي ولا أعرف الناس دول.

 

وأجلت الدائرة 13 جنايات بمحكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهمين بإنهاء حياة يمني الجنسية بمنطقة فيصل في الجيزة، لجلسة ٦ مارس للإطلاع.

 

وجاء في أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين "رمضان. م" 29 سنة، و"عبدالرحمن. أ" 19 سنة وشهرته عبده عسلية، و"إسراء. ص" 22 سنة وشهرتها "دينا"، و"سهير. ع" 17 سنة وشهرتها "منة"، قتلوا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار؛ وسرقوه، بعدما بيّتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك؛ بأن أعدوا لذلك عقارًا مهدئًا وسلاح أبيض "مطواة"، ومشاركة المتهمة "آية. ر" 23 سنة؛ لإخفائها جزءًا من المسروقات.

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