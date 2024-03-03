للمرة الثالثة.. "حماة الوطن" يرسل مئات الأطنان من المساعدات إلى غزة (فيديو)

وجه حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، قافلة المساعدات الإنسانية الثالثة لمساندة الأشقاء في فلسطين، حيث تضمنت مواد غذائية، وأدوية وبطاطين وغيرها من المستلزمات.

جاء ذلك بحضور عدد من قيادات الحزب، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الفلسطينين في الأزمة الحالية، وضمن جهود الدولة المصرية للتخفيف من حدة تداعيات الحرب.

وأكد "حماة الوطن" أن هذه القوافل تأتي انطلاقا من دور مصر الرائد في دعم ومساندة القضية الفلسطينية، وإيمانا بأهمية الوقوف بجانب الأشقاء في هذه المحنة.

وفي هذا الصدد أشاد الحزب بكل التحركات المصرية على جميع المستويات الرسمية، وكذلك دور المجتمع المدني، بتقديم كل الإمكانيات للتخفيف من حدة الحرب التي تجاوزت 100 يوم.

وثمن حماة الوطن، الجهود الرامية لوقف إطلاق النار، ورفض كل أشكال التهجير لأهالي قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.