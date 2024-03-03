الأحد 03 مارس 2024
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حوادث

حبس المتهمين بالاستعراض بسيارتين داخل محطة وقود فى الجيزة 4 أيام

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بأداء حركات استعراضية بإحدى محطات الوقود بالجيزة معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.

وطلبت النيابة بسرعة التحقيقات حول الواقعة والاستماع إلى شهود عيان الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط محطة الوقود للوقوف على ملابسات الحادث.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" بشأن قيام قائدي سيارتين بأداء حركات استعراضية بإحدى محطات الوقود بالجيزة معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.

وبالفحص تم تحديد قائدي السيارتين مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما والسيارتين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارتين وقائديهما.

جهات التحقيق داخل محطة وقود ف محطة وقود الجيزة حبس المتهمين

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