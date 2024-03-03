استولوا على 1.5 مليون جنيه.. حبس عصابة الشرطة المزيفة فى الإسكندرية

أمرت جهات التحقيق بحبس تشكيل عصابي مكون من 6 عناصر إجرامية بالإسكندرية 4 يام على ذمة التحقيقاتـ في اتهامهم بانتحال صفة رجال شرطة والاستيلاء على مليون و500 ألف جنيه من مدرس، عقب استدراجه بدعوى تغيير عملات أجنبية.

كان قد أقر المتهمون أمام جهات التحقيق، بقيام أحدهم بإيهام المُبلغ بإمتلاكه عملات أجنبية، وإتفق معه على تبديلها بالعملات المحلية وعقب وصول المجنى عليه للمكان المُتفق عليه قاموا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

كما أرشد المتهمون عن مبلغ (مليون ومائة ألف جنيه) وقرروا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

كان قد تبلغ لقسم شرطة أول المنتزة بمديرية أمن الأسكندرية من (مُدرس- مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر) أنه حال تواجده داخل سيارة ملاكى قيادته بدائرة القسم وبحوزته مبلغ (مليون و500 ألف جنيه ) لمقابلة أحد الأشخاص "تعرف عليه عبر موقع فيس بوك" لتبديل المبلغ المالى بعملات أجنبية.. فوجئ بحضور سيارة "ميكروباص" يستقلها 4 أشخاص وقاموا بإنزاله من سيارته مُدعين بأنهم رجال الشرطة وقاموا بإصطحابه داخل الميكروباص، والإستيلاء منه على (المبلغ المالى وهاتفه محمول).

وقد أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أن وراء إرتكاب الواقعة (6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم والسيارة المُستخدمة فـى الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.