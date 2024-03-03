رئيس الأولمبية: نخوض دورة الألعاب الإفريقية ببعثة قوية.. وجاهزون لحصد الألقاب

كشف المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، رئيس الاتحاد المصري للسباحة عن العديد من المفاجآت السارة والاستعدادات الخاصة بالمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية ودورة الألعاب الأولمبية 2024 التي تقام في باريس، وذلك خلال الظهور الإعلامي له بعد عودته من قطر إثر مشاركة المنتخب المصري للسباحة في بطولة الألعاب المائية بالدوحة.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية إنه تم تجهيز بعثة قوية مكونة من 262 لاعبًا ولاعبة يتنافسون في 21 رياضة مختلفة من أبطال مصر الواعدين لخوض منافسات دورة الألعاب الأفريقية التي تقام في مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 إلى 23 مارس المقبل.

وأضاف خلال حواره في برنامج "في المساء" مع الإعلامية قصواء الخلالي على قناة "سي بي سي"، أنه تم التفكير في المشاركة في الدورة الأفريقية ببعثة رمزية أو الاشتراك ببعثة لحصد الميداليات فقط، أو المشاركة ببعثة عامة كما يحدث في كل نسخة من دورة الألعاب الإفريقية، لكن في النهاية تم الاتفاق على المشاركة ببعثة لحصد الميداليات.

وأكد: "أتحدث بشكل واقعي عن طموحاتنا في أولمبياد باريس المقبلة، وأتوقع مفاجأة بشأن حصول أحد الألعاب المصرية الجماعية على ميدالية في الأولمبياد المقبلة"، كما أشار إلى أن ألعاب رفع الأثقال والسلاح والجودو قريبة من حصد ميدالية أولمبية في أولمبياد باريس المقبلة.

وأكد على أن دور الاتحادات الرياضية، بمساعدة الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، هو نشر اللعبة وتوسيع قاعدة الممارسين للحصول على أفضل النتائج الممكنة. وهذا ما نسير عليه الآن، ولم نحقق الهدف الذي نريده، لكننا مستمرون في الطريق. وأوضح أن الرياضة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح، ولدينا قاعدة واسعة من اللاعبين المتميزين في مختلف الألعاب.

وكشف إدريس أن هناك طفرة حقيقية في الرياضة المصرية، مؤكداً أن وزارة الرياضة لا تتدخل في شؤون الاتحادات الفنية، ولكن الأمر تنظيمي ويتم السير بخطى ثابتة نحو الاستعداد لأولمبياد باريس 2024. وأشار إلى أن هناك خطة فنية تم وضعها منذ السنوات الثلاث الماضية بعد أولمبياد طوكيو 2020.

وأوضح رئيس اللجنة الأولمبية المصرية في حواره أن العمل مستمر في كافة الاتحادات، مشيراً إلى أنها تعمل بثبات، في ظل دعم الدولة لكافة الاتحادات استعداداً للدورة الأولمبية بدعم من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. وتم حصد 6 ميداليات أولمبية في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو وهي الأعلى في تاريخ مصر.

وتابع رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن لاعبي مصر سيرتدون ملابس صناعة مصرية 100% في الأولمبياد المقبلة في باريس 2024، وهذا يحدث للمرة الأولى، مشيراً إلى أنهم سيظهرون بمظهر مشرف وسيتخلصون من عقدة "الخواجة".