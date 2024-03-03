الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

غرامات فورية للمخالفين في حملة التفتيش على مياه الآبار المهدرة بسيوة

حملة التفتيش على
حملة التفتيش على مياه الآبار

نظم مركز ومدينة سيوة بإشراف محمد بكر يوسف، حملة للتحقق من تسرب مياه الآبار بشكل غير قانوني واستخدامها في الأراضي غير المرخصة. شارك في الحملة الدكتور محمد شامة، وكيل إدارة الري والصرف بسيوة، وحمزة منصور، مقرر اللجنة الدائمة للري والصرف، بالإضافة إلى عدد من أعضاء اللجنة وممثلي الإدارات المختصة.

أسفرت الحملة عن ضبط 3 حالات مخالفة في مناطق (فطناس - قوطه - مسوس) حيث تم رصد إهدار المياه بشكل غير قانوني دون تنظيم لعملية الري، وتم فرض غرامات فورية على المخالفين.

_زيادة منسوب مياه الصرف الزراعي في المصارف


وأضاف رئيس مدينة سيوة أن المخالفات التي تم ضبطها كان لها أثر إيجابي بزيادة منسوب مياه الصرف الزراعي في المصارف والبرك، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد المخالفين، مناشدًا الأهالي بالمشاركة في تحمل المسؤولية المجتمعية ومنع هذه المخالفات. وأشار إلى ضرورة استمرار حملات التفتيش والمرور على الآبار طوال الفترة المقبلة، خاصةً خلال فترة التقلبات الجوية غير المستقرة.

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