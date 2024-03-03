الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة قلقة من تعرض جميع سكان غزة لخطر انعدام الأمن الغذائى الحاد

سكان غزة
سكان غزة

عبر أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم البالغ إزاء تقديرات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التي تشير إلى أن جميع سكان غزة - البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة - سيواجهون مستويات مثيرة للقلق من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مناشدين القوات الإسرائيلية، السماح وتسهيل وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة بشكل فوري وسريع وآمن ومستدام وبلا عوائق، وتنفيذ القرارين 2712 و2720 تنفيذًا كاملًا.

أطباء بلا حدود: توفير المساعدات داخل غزة شبه مستحيل

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، جدد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على ضرورة أن تمتثل إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي - بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ودعا أعضاء المجلس إسرائيل إلى الامتناع عن حرمان السكان المدنيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي. 

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أطباء بلا حدود: توفير المساعدات داخل غزة شبه مستحيل

وحث أعضاء المجلس، إسرائيل على إبقاء المعابر الحدودية مفتوحة أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتسهيل فتح معابر إضافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية على نطاق واسع، ودعم إيصال مواد الإغاثة إلى الأشخاص في جميع أنحاء قطاع غزة، بصورة سريعة وآمنة.

وقد عبر أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم بشأن مقتل أكثر من 100 فلسطيني في واقعة قامت بها القوات الإسرائيلية في تجمع كبير محيط بقافلة مساعدات إنسانية جنوب غرب مدينة غزة.

أعضاء مجلس الأمن الدولي التصنيف المرحلي المتكامل سكان غزة المساعدات الإنسانية السكان المدنيين الفلسطينيين

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