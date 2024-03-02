السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأهلى يتعادل مع الفتح فى مباراة البطاقات الحمراء بالدورى السعودى

أهلي جدة السعودي
أهلي جدة السعودي

تعادل الأهلي السعودي مع ضيفه الفتح 1 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وتقدم الفتح عن طريق كريستيان تيلو في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يدرك الأهلي التعادل عن طريق آلان سان ماكسيمان في الدقيقة 75.

وشهدت المباراة طرد لاعب من كل فريق، حيث تعرض روجر إيبانيز لاعب الأهلي للبطاقة الحمراء  في الدقيقة 14، وهو المصير ذاته الذي  تعرض له سعيد باعطية لاعب الفتح في الدقيقة 89.

ورفع الأهلي رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع الفتح رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع.

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الاهلى الفتح السعودي دوري روشن السعودي مباراة الأهلي والفتح السعودي كريستيان تيلو

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