غدًا.. محاكمة 17 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولية العليا، غدا الأحد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة 17 متهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى المحاكمة، بعد أن وجهت لهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجهت النيابة إلى المتهمين أيضًا تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.