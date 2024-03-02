السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

غدًا.. محاكمة 17 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية

آرشيفية
آرشيفية

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولية العليا، غدا الأحد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة 17 متهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى المحاكمة، بعد أن وجهت لهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجهت النيابة إلى المتهمين أيضًا تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

وزارة الداخلية النيابة العامة جهات التحقيق حبس قتل سرقة نصب محاكمة 17 متهم الانضمام لجماعة ارهابية جماعة إرهابية محمد السعيد الشربيني

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