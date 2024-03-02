سيدبك: 450 آلاف طن استهلاك السوق المحلية من "البولى إيثيلين"

قال المهندس إيهاب يحيى مدير قطاع تسعير المنتج بشركة سيدبك، إنه يتم استهلاك حوالي 450 ألف طن من البولي إيثيلين عالي الكثافة سنويا، ويوجه نصفها للتطبيقات التي تمثل أولى مواد إنتاج البلاستيك وخاصة صناعة الأكياس والحقائب فيما يوجه الباقي بنسبة أكبر لصناعات النفخ والحقن.

مدير بشركة سيدبك: استهلاكات السوق المحلية من البولي إيثيلين بلغ 410 آلاف طن

وتابع يحيي أن استهلاكات السوق المحلية من البولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطى بلغت حوالي 410 آلاف طن خال عام 2023، ويقدرإجمالي استهلاك مصر من خامات البولي بروبيلين خلال عام 2022 ، حوالي 610 آلاف طن يتم استيراد % 80 منها من الخارج.

كما بلغ إجمالي استهلاك مصر من خام البولي فينيل كلوريد عام 2022 حوالي 460 ألف طن، ويقدر إجمالي استهلاك مصر من خامات "البولي إيثيلين تيرفثاالت خال عام 2022، بحوالي 380 ألف طن ويتم استيراد % 90 منه.

وفي سياق منفصل عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية علي هامش مشاركته في القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدي الدول المصدرة للغاز بالجزائر مباحثات مع وزراء الطاقة في قطر وروسيا الاتحادية وفنزويلا، وامين عام منظمة اوبك، وناقش خلالها سبل دفع التعاون في مجال الطاقة وفتح افاق جديدة من التعاون في هذا المجال في ضوء الفرص المتاحة.