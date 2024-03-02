السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سنة سجنًا لـ"مشرف محطة مياه" أصاب عاملًا بـ"عاهة" فى المنيا

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات المنيا مشرف محطة مياه خاصة بالسجن سنة، وألزمته المصاريف الجنائية، لتعديه على عامل، مما تسبب في إصابته بعاهة مستديمة بإحدى قرى مركز مطاي شمال المنيا، العام الماضي.

سنة سجنًا لـ"مشرف محطة مياه" أصاب عاملًا بـ"عاهة" في المنيا

كان اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من مدير مستشفى مطاي المركزي، بوصول "م. ف. ا"، 35 سنة، عامل، مقيم بإحدى قرى مركز مطاي، مصابًا بجروح، بادعاء ضرب من آخرين.

انتقل فريق البحث الجنائي، برئاسة العميد حاتم ربيع، مدير مباحث المديرية، إلى موقع المستشفى، وبسؤال المصاب، اتهم "ح. ص. ح. ع"، 45 سنة، مشرف مياه محطة تنقية بإحدى قرى المنيا، بالتعدي عليه بآلة حادة "فأس صغير الحجم"، وقد تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة للتصرف.

من جانبه، أحال المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، المتهم إلى المحكمة الجنائية، لاتهامه بالتعدي بالضرب على آخر، وإصابته بعاهة مطالبًا بمعاقبته بتطبيق مواد قانون الجنايات.

وزارة الداخلية النيابة العامة جهات التحقيق حبس قتل سرقة نصب

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