السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

النيابة فى مرافعتها بقضية "فساد التموين": اتبعوا الشيطان وأكلوا طعام المساكين وملأوا به بطونهم

التموين
التموين

قال ممثل النيابة العامة، في مرافعته اليوم، بالقضية المعروفة إعلاميًا ب فساد التموين أمام محكمة جنايات القاهرة، إنهم نجحوا في الاستيلاء على مبلغ 58 مليون جنيه، واستغلوا سلطان وظائفهم في استغلالهم وتربحهم مبالغ مالية طائلة، حيث إن الجناة دبروا لحصر السلع التموينية لتعطيش السوق، وبيعها بسعر أعلى من سعرها الحقيقي والتربح من ورائها.

وأضاف ممثل النيابة العامة خلال مرافعته أن المتهمين انحرفوا عن الطريق المستقيم، وتتبعوا خطوات الشيطان وأكلوا طعام المساكين وملأوا به بطونهم.

وتنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية محاكمة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي" واثني عشر موظفًا بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.

كانت النيابة العامة قد أمرت إحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي» و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع آنف البيان، معهود لهم بتوزيع سلع تموينية (سكر، زيت)، إلى المحاكمة الجنائية.

واضطلع الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.

ممثل النيابة العامة فساد التموين مدير مشروع جمعيتي شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية السلع التموينية

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