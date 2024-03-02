السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مصر تشارك بوفد شبابي بالمهرجان العالمي للشباب في "سوتشي" الروسية

جريدة الدستور

تشارك مصر، في سابقة هي الأولى من نوعها، بوفد شبابي يضم 100 شاب وفتاة، بالمهرجان العالمي للشباب، والذي يتم تنفيذه حتى 7 مارس الجاري، بمدينة سوتشي الروسية، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ويحظى باهتمام الحكومة المصرية.

يرأس الوفد المصري الدكتور عبدالله الباطش، مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، وبمشاركة الشباب المتميز في المجالات المختلفة، وذلك تحت مظلة الدعم الكبير من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والذي التقى بالوفد قبيل سفره لروسيا، مهنئا بختام الجهد الكبير الذي بذلته اللجنة المصرية، ومؤكدًا أن الدولة المصرية تحرص على دعم الشباب وإتاحة الفرصة لهم لتمثيل مصر تمثيلًا مشرفًا في المحافل الدولية.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة، في بيان اليوم السبت- أن أجندة المهرجان تتضمن مناقشات وبرامج تعليمية وثقافية ورياضية، وسيتم عقد فعاليات المهرجان باللغات العربية والإنجليزية والروسية والاسبانية والفرنسية والصينية، كما يتضمن المهرجان مناقشات وجلسات حوارية وتدريبية، ومشاهدة العروض التي تقدمها أفضل المجموعات الإبداعية، وقضاء الأمسيات في الحفلات الموسيقية والبرامج الحوارية مع الفنانين المشهورين وغيرهم من المشاركين في المهرجان.

txt

معهد التخطيط يعقد برنامجين تدريبيين لتعزيز التعاون المشترك مع وزارة الشباب

txt

400 شاب وطليع.. "سيوة" تستقبل وفود مهرجان وزارة الشباب والرياضة

وانتهت مدينة الشباب العالمية من التجهيزات لـ"مهرجان الشباب العالمي 2024"، وتم استقبال الضيوف من جميع أنحاء العالم، ومن المقرر مشاركة 20 ألف شاب وفتاة من أكثر من 180 دولة.

وسيُجرى المهرجان على أراضي الحديقة الأولمبية الواقعة في منطقة "سيريوس" الفيدرالية في سوتشي على ساحل البحر الأسود، وسيكون مركز المهرجان هو ميدان الميداليات، والذي سيُطلق عليه طوال فترة إقامة المهرجان اسم "روح روسيا".

ويتمثل شعار "مهرجان الشباب العالمي 2024" في أشخاص يمثلون قارات وجنسيات وثقافات مختلفة، ولكنهم سيتحدون من أجل التفكير في كيفية جعل المستقبل أكثر عدالة، ولكي يصبح عالمنا غدًا متعدد الأقطاب ومتعدد المراكز، ففي نهاية المطاف، سيكون الشباب الذين سيظهرون في المهرجان في المستقبل القريب مسؤولين عن مستقبلنا، وإلى جانب حقيقة أنه يتعين عليهم أن يعيشوا في هذا العالم، عليهم أن يبنوا هذا العالم.

تستضيف ساحة "ألعاب الصداقة العالمية" عروضًا وفعاليات رياضية

وسيصبح قصر الثقافة "بوشكين-225" جزءًا من البنية التحتية للمهرجان، حيث سيقام عرض الفنان إيليا أفربوخ الجليدي. 

وستستضيف ساحة "ألعاب الصداقة العالمية" الرياضية عروضًا وفعاليات رياضية مذهلة ودروسًا بمشاركة نجوم الرياضة في مختلف التخصصات.

وفي حديقة التكنولوجيا، يستطيع ضيوف المهرجان التحدث مع عباقرة الماضي باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويتم افتتاح واختتام المهرجان من ملعب البولشوي، ويقع المول الدولي "فن الشباب"، حيث سيقام هناك معرض للفنون الشبابية والفنون والحرف الشعبية.

وتم عمل خريطة تفاعلية للوفد المصري إلى 6 فرق لمنتخب الفراعنة المشاركة بالمهرجان: (فريق رياضي nptoc - فريق الميديا sphinx - فريق ترويجي توت عنخ أمون - فريق ثقافي سشات - فريق فني بتاح - فريق الابتكار والتكنولوجيا إمحويت)، ويضم كل فريق أكثر من 20 مشاركا يتم تمثيلهم في الأنشطة المختلفة بالمهرجان.

وأطلقت وزارة الشباب والرياضة بعض المنصات الرسمية الخاصة به لإتاحة الفرصة لنشر كل الأحداث الخاصة بالوفد المصري المشارك في المهرجان العالمي للشباب - روسيا 2024.

100 شاب وفتاة المهرجان العالمي للشباب مدينة سوتشي وزارة الشباب والرياضة برامج تعليمية وثقافية

مواد متعلقة

400 شاب وطليع.. "سيوة" تستقبل وفود مهرجان وزارة الشباب والرياضة

وزارة الشباب والرياضة تستعد لصرف الدفعة السابعة لدعم الاتحادات الرياضية الأولمبية

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

تطورات جديدة فى قضية "نيرة" طالبة العريش

تطورات مفاجئة بأزمة دفن حلمى بكر.. شقيقه يظهر فى الصورة

هل يعود جثمان حلمي بكر للدفن في الشرقية؟.. زوجته توضح

بعد إثارة الجدل حول موقفها.. جامعة العريش تُصدر بيانًا بشأن "نيرة الزغبى"

رويترز: استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة بالقاهرة غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

حسين دعسة

بيان من ورق!.

صفاء النجار

skins فيلم يناقش التشوهات الخلقية دون تعاطف أو تجميل

سارة شريف

فى اللحظة الأخيرة

وائل لطفي

ترشيحاتى لدراما رمضان

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

لمواجهة الانهيار الاقتصادي.. حكومة الاحتلال تغري العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة "صدمة" بسبب نقص آلاف الجنود