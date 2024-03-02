الزكاه لمن

يهل علينا شهر رمضان الكريم بعد ايام قليله وتحديدا في يوم ١١ مارس.. يهل بروحانياته وبركاته في نفس يوم الصوم الكبير لاخوتنا المسيحيين وربما لاول مره تتعانق مشاعر المسلمين والمسيحيين في بوتقه من المحبه ليمارسا معا طقوس العبادات بكل الحب والود.

يأمرنا الله مسلمين ومسيحيين بزكاه المال ففي المسيحية نجد في "إنجيل لوقا" موعظة واضحة تنطوي على أحكام الصدقات - الزكوات جاء فيها: "أعطوا تعطوا.. أعطوا من يسألكم ومن أخذ متاعكم فلا تسترجعوه منه، أحبّوا أعداءكم وأقرضوهم وستجزون جزاءً كبيرًا على ما تفعلون".

وفي الاسلام نجد الزكاه من اركان الاسلام الخمس ويقول سبحانه وتعالي في كتابه الكريم ( وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ).

وكعاده اعلامنا المرئي.. تمتلئ الشاشات بالاعلانات التي تتكلف الملايين من شركات (تسول الزكاه ) لتنفقها بمعرفتها فيما لانعلم وليس في وسعنا الا ان نتمتم داخلنا (انما الاعمال بالنيات ولكل امرؤ مانوي ) وهم من يتحملون الذنب.. وندفع زكاتنا صاغرين.

لكن هذا العام يختلف كثيرا عن الاعوام السابقه.. فمع الازمه الاقتصاديه الطاحنه يجب علينا الحرص علي ان تصل الزكاه لمستحقيها.. الاقربون اولي بالمعروف ثم التحري بدقه عن الفقراء والمساكين وغيرهم.

كما يجب الا نغفل مايعانيه اخوتنا في غزه من تشرد في جو البرد القارس وجوع وعطش ورعب من تكدس جثث الشهداء بعد تهدم البيوت فوق رؤوسهم اثر العدوان الغاشم من العدو الاسرائيلي بعد قيام حركة حماس الاخوانيه بمغامرتها ( او مؤامرتها ) الغير محسوبه العواقب.

اوجه الزكاه كثيره.. وعلينا الجهاد حتي نعين من امرنا الله ان نعطيه من اموالنا دون الانسياق للاعلانات المدفوعه الاجر