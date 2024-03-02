السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

على طريقة رونالدو.. شبح الإيقاف يطارد حجازى فى الدورى السعودى

حجازي في لقاء الهلال
حجازي في لقاء الهلال والاتحاد

أثار أحمد حجازي، مدافع منتخب مصر والمحترف في صفوف اتحاد جدة، جدلًا كبيرًا بعد كلاسيكو الدوري السعودي أمس ضد الهلال.

ونشر العديد من الجماهير لقطة لحجازي خلال سير اللقاء، في لقطة غير أخلاقية وهو يوجه السباب لجمهور الهلال، مما طالب الجماهير بعد ذلك بإيقافه على طريقة كريستيانو رونالدو قائد النصر في لقاء الشباب، والذي تم إيقافه بعدها رسميًا لمدة لقاء واحد وتغريمه ماليًا.

وشن حجازي هجومًا قويًا على التحكيم بعد اللقاء بعدما لم يحتسب له ركلة جزاء كانت صحيحة في الشوط الأول، قبل أن تنقلب النتيجة في الشوط الثاني لصالح الهلال.

وعزز الهلال صدارته لدوري روشن السعودي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه الاتحاد 3-1 ، الجمعة، ضمن منافسات الجولة 22 من المسابقة.

ورفع الهلال رصيده إلى 62 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق تسع نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، والذي تعثر بالتعادل 4/4 مع ضيفه الحزم أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الاتحاد عند 37 نقطة في المركز الخامس.

وتقدم الاتحاد في الدقيقة 12 عن طريق نجولو كانتي، قبل أن يدرك الهلال التعادل في الدقيقة 39 عبر صالح الشهري.

وفي الدقيقة 59، سجل الهلال هدفه الثاني عن طريق مالكوم، فيما أضاف سعود عبدالحميد الهدف الثالث في الدقيقة 66.

وبذلك نجح الهلال في الفوز بأول مواجهة من أصل ثلاث أمام الاتحاد، حيث يلتقيان مجددًا يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال آسيا، ويلتقيان إيابًا بعد ذلك بأسبوع.

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