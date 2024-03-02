"الري" تنفذ محطة توفير الصرف الزراعي لـ86 ألف فدان بـ240 مليون جنيه

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرا من الدكتور أيمن السيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بخصوص إجراءات الاستلام النهائي لمحطة مصرف 7 بمحافظة كفر الشيخ.

وصرح الدكتور سويلم، بأنه يجرى حاليا إتخاذ الإجراءات اللازمة للاستلام النهائى لمحطة مصرف 7 الجديدة بمحافظة كفر الشيخ التابعة لزمام الإدارة المركزية لمحطات وسط الدلتا.

وأوضح الدكتور سويلم أن إنشاء محطة مصرف ٧ الجديدة يأتى ضمن مجهودات الوزارة لتحسين منظومة الصرف الزراعى، والحفاظ على المناسيب الآمنة بالمصارف الزراعية خلال موجات الأمطار الغزيرة والسيول، خاصة مع تراجع حالة محطة مصرف ٧ القديمة، مشيرا إلى أن المحطة تخدم متطلبات الصرف الزراعى لزمام ٨٦ ألف فدان

وفي إطار دعم وتشجيع التصنيع المحلى، فقد تم توريد لوحات الجهد المتوسط والمنخفض وشبك الاعشاب والبوابات والمواسير وماكينة تنظيف شبك الاعشاب ومهمات الإنارة من الشركات المحلية المصرية.

إستخدام معدات موفرة للطاقة الكهربائية

أوضح وزير الموارد المائية والرى، أن المحطة تتميز باستخدام معدات موفرة للطاقة الكهربائية بما يسهم فى الحفاظ على البيئة وتقليل تكاليف التشغيل.

إنشاء المحطة الجديدة لتحسين منظومة الصرف الزراعى والحفاظ على المناسيب الآمنة بالمصارف خلال موجات الأمطار الغزيرة والسيول

الجدير بالذكر أن المحطة الجديدة تضم ٦ وحدات بقدرة رفع ٣.٥٠ متر للوحدة وتصرف ٨.٥٠ متر مكعب / ثانية / وحدة، بإجمالي صرف ٣.٧٠ مليون متر مكعب في اليوم بتكلفه إجمالية ٢٤٠ مليون جنيه.