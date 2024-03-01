الجمعة 01 مارس 2024
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مصر

وزير الرى ينقل مسئولين بالإسماعيلية للتقاعس عن تطهير ترعة بورسعيد

جولة وزير الرى
جولة وزير الرى

وجه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بنقل مدير عام ري الإسماعيلية، ومدير الهندسة بالمحافظة، من مواقعهما، للتقاعس عن المتابعة وما حدث من تأخير في تنفيذ أوامر عقود التطهيرات بترعة بورسعيد، واتخاذ الإجراءات القانونية والتعاقدية تجاه المقاول لعدم التزامه بالبرنامج الزمني المقرر لتنفيذ أعمال تطهير الترعة، والتوجيه أيضًا باستكمال أعمال التطهير خلف كوبري السكة الحديد باستخدام حفارة مناسبة على صندل لإمكان تنفيذ التطهير بكفاءة بكامل عرض القطاع المائي.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، لتفقد أعمال تطهير ترعة بورسعيد بنطاق المحافظتين، والتقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وتفقد الدكتور سويلم يرافقه اللواء الغضبان، أعمال تطهير ترعة بورسعيد بمواقع كوبرى السكة الحديد عند الكيلو ٣٣.٠٠٠ من الترعة، والصاولة الواقعة عند كيلو ٣١.٧٠٠ عند رافع محطة مياه الشرب التي تخدم محافظة بورسعيد، وعند الكيلو ٥.٦٠٠ على ترعة بورسعيد.

إزالة التعديات الواقعة على ترعة بورسعيد 

ووجه وزير الري بسرعة إزالة التعديات الواقعة على ترعة بورسعيد، والتي تسبب اختناقات بالقطاع المائي للترعة بالتنسيق بين أجهزة الوزارة ومحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد خلال شهر من تاريخه، لإمكان قيام الوزارة من تنفيذ ونهو أعمال تكريك ترعة بورسعيد فى المسافة من كيلو ٣٣ وحتى كيلو ٣٦ قبل موسم أقصى الاحتياجات القادم.

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كما وجه الدكتور سويلم بنقل مدير عام ري الإسماعيلية ومدير الهندسة من مواقعهم للتقاعس عن المتابعة وما حدث من تأخير فى تنفيذ أوامر عقود التطهيرات بترعة بورسعيد، واتخاذ الإجراءات القانونية والتعاقدية تجاه المقاول لعدم التزامه بالبرنامج الزمنى المقرر لتنفيذ أعمال تطهير الترعة، والتوجيه أيضًا باستكمال أعمال التطهير خلف كوبري السكة الحديد باستخدام حفارة مناسبة على صندل لإمكان تنفيذ التطهير بكفاءة بكامل عرض القطاع المائي.

ترعة بورسعيد إزالة التعديات تطهير ترعة بورسعيد الدكتور سويلم رى الإسماعيلية

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