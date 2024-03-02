السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بايدن: استئناف المساعدات العسكرية لأوكرانيا يعتمد على الكونجرس

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن مواصلة واشنطن تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا تعتمد على موافقة الكونجرس على تخصيص أموال إضافية.

وقال بايدن خلال لقاء مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، الجمعة: "نحن ندعم أوكرانيا كالسابق... ولذلك أدعو الجمهوريين في مجلس النواب للمصادقة على التشريع الذي يسمح لنا بمواصلة دعم أوكرانيا الآن من قبل الحزبين".

وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي، العضو في الحزب الجمهوري مايك جونسون، قد أعلن يوم 29 فبراير أن على الإدارة الأمريكية أن تعير أزمة الهجرة على الحدود مع المكسيك اهتمامها قبل إقرار النفقات الإضافية لمساعدة أوكرانيا.

يذكر أن مجلس الشيوخ صادق على تشريع حول تخصيص 95 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، لكنه لا يتضمن تمويل إجراءات لحماية الحدود.

ورفض مايك جونسون طرح التشريع على التصويت. ومن المرجح ألا يؤيد مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون هذا التشريع.
 

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