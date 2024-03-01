الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز

عالم

سامح شكرى يبدأ جولة خليجية تشمل قطر والرياض

سامح شكري
سامح شكري

صرَّح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية، يبدأ مساء اليوم، جولة خليجية تشمل قطر والرياض، وذلك لرئاسة وفد مصر في أعمال اللجنة العليا المشتركة مع قطر، والاجتماع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في إطار آلية التشاور السياسي بين مصر ومجلس التعاون.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية أنه من المقرر أن يترأس شكري، غدًا السبت، في العاصمة القطرية الدوحة، مع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر، أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر ودولة قطر.

ومن المنتظر أن تتناول اللجنة مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني، وآليات تنميتها وتطويرها لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين، فضلًا عن إجراء مباحثات معمقة بشأن القضايا الإقليمية، على رأسها أزمة قطاع غزة وجهود البلدين في سبيل إنفاذ التهدئة ووقف الحرب الإسرائيلية ضد القطاع.

ونوه السفير أبوزيد، بأن اللجنة المشتركة سوف تشهد التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون في عددٍ من القطاعات المستهدفة بين الجانبين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية سيتوجه عقب ذلك، يوم 3 مارس الجاري، إلى العاصمة السعودية الرياض، لترؤس أعمال الاجتماع التشاوري بين مصر ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذى يتناول أطر التشاور والتنسيق بين مصر ودول الخليج على المستويين السياسي والاقتصادي، وسبل تنمية وتعزيز مجالات التعاون بين الجانبين، فضلًا عن التباحث والتنسيق بشأن قضايا المنطقة في ظل هذه الأوضاع الدقيقة إقليميًا.

سامح شكري قطر مصر الدوحة الحرب الإسرائيلية

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