الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

عبدالصادق الشوربجى: الصحافة الورقية لن تختفى.. ولا بد من تحويل الأرشيف القومى إلى رقمى

عبدالصادق الشوربجي
عبدالصادق الشوربجي

أكد المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الصحافة الورقية لن تختفي في ظل وجود "الإلكترونية"، مشيرًا إلى أهمية تحويل أرشيف الصحافة القومية إلى (رقمي)؛ حفاظًا على التراث الثقافي المصري.

وقال الشوربجي- خلال مشاركته في الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان "الإعلام.. الإشكاليات الحاضرة وسيناريوهات التطوير": "إنني لدي تحفظ على من يقول إن هناك تراجعًا في الصحافة القومية.. بالعكس في السابق كانت الصحافة ورقية فقط فكان التوزيع مقتصرًا على الأعداد الورقية، أما الآن فأصبحت الجرائد الكبيرة مثل الأهرام والأخبار والجمهورية وروزاليوسف لديها بوابة إلكترونية، وأصبح الترافيك على هذه البوابات كبيرًا، بالإضافة إلى أعداد التوزيع المعتاد، فكل هذا يشير إلى أن هناك زيادة في أعداد القراء أكثر من السابق".

لا نستطيع أن نقول إن ‏الإصدارات الورقية في طريقها للزوال

وأضاف: "لا نستطيع أن نقول إن ‏الإصدارات الورقية في طريقها للزوال، بل هي موجودة لأن هناك شريحة من المجتمع المصري ما زالت متمسكة بشراء الجرائد الورقية بشكل يومي، وعندما وجدنا أن الشباب يفضلون الصحافة الإلكترونية قمنا بإصدار العديد من الإصدارات الإلكترونية التي تلبي احتياجات القراء الشباب".

txt

الوطنية للصحافة: تكليف رؤساء مجالس إدارة وتحرير الإصدارات بتيسير الأعمال لمدة 3 أشهر

txt

الهيئة الوطنية للصحافة تهنئ الرئيس السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية

‏ وتابع رئيس "الوطنية للصحافة": "بالرغم من أن الجريدة التي كانت تكلفنا ثلاثة جنيهات أصبحت تكلفنا 20 جنيهًا بعد أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، لكن ما زلنا نواجه هذا التحدي بإصدار الجرائد الورقية تلبية لاحتياجات القراء، ولكننا قمنا أيضًا بتحويل بعض الإصدارات الصحفية المسائية إلى بوابات إلكترونية تماشيًا مع التطور التكنولوجي".

‏واستطرد الشوربجي: "إنه مع التطور التكنولوجي الكبير قمنا بعمل منصة وموبايل أبلكيشن بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وهى منصة سبوت التي اهتممنا فيها بصحافة الفيديو، ونعمل الآن على إطلاق بث تجريبي باللغتين العربية والإنجليزية حتى نخاطب العالم بشكل أكبر، هذا فضلًا عن تحويل أرشيف الجرائد القومية الهامة إلى ديجيتال حفاظًا على تراث مصر الثقافي".

الهيئة الوطنية للصحافة الصحافة الورقية أرشيف الصحافة القومية التراث الثقافي المصري عبد الصادق الشوربجي

مواد متعلقة

الوطنية للصحافة: تكليف رؤساء مجالس إدارة وتحرير الإصدارات بتيسير الأعمال لمدة 3 أشهر

الهيئة الوطنية للصحافة تهنئ الرئيس السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

عاجل.. فرنسا: لا مبرر لإطلاق النار على مدنيين يحاولون الحصول على طعام فى غزة

عاجل.. النيابة تحيل المتهم بقتل "طفل الدقهلية" إلى محكمة الجنايات

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 1-3-2024

كشف لغز اختطاف طالب من شبرا واحتجازه فى شقة بالشرقية

32 ألف مشارك بمبادرة "الأسرة المصرية" داخل مراكز الشباب في الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

حصانة الاقتصاد

حسين دعسة

المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان: وثقنا إطلاق الدبابات "الإسرائيلية" النار بكثافة تجاه المدنيين الفلسطينيين

حسين دعسة

خيط الدم يمتزج مع خيط الطحين

د هند جاد

العنف ضد المرأة.. كلاكيت العقلية الذكورية المتخلفة!

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «3 - 3»

وائل لطفي

جمعية مكافحة «السرسجية»

منى رجب

حتى لا تتكرر مأساة حبيبة

ماجد حبته

توقيت زيارة البرهان

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

جريمة ضد الإنسانية.. دول العالم تدين إسرائيل بسبب مجزرة دوار النابلسى بغزة

لليوم 147.. إسرائيل تواصل الغارات الجوية والقصف المدفعى العشوائى على سكان غزة

تقرير أمريكي: دعوات وقف حرب غزة ليس لها فرصة لوقف الهجوم الإسرائيلي