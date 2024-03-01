الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

انطلاق الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة منتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر

منتدي الدول المصدرة
منتدي الدول المصدرة للغاز بالجزائر

انطلقت أعمال الاجتماع الوزاري الاستثنائي التحضيري للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، اليوم /الجمعة/ بالجزائر العاصمة بمشاركة وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ووزراء الطاقة للدول الأعضاء والملاحظين، قصد دراسة ومناقشة النسخة النهائية للبيان الختامي "إعلان الجزائر"، والقرارات المرتبطة به، قبل عرضها لمصادقة القمة المرتقبة غدا السبت برئاسة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون.

ويشمل الاجتماع جلسة مغلقة برئاسة وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، ثم تنظيم حفل توزيع جوائز منتدى الدول المصدرة للغاز في نسختها الثانية، لتكريم الشخصيات والهيئات التي قدمت مساهمات استثنائية لقطاع الغاز.

كما ستتواصل أعمال الاجتماع حتى مساء اليوم بعقد اجتماعات ولقاءات ثنائية، وكذلك التوقيع على مذكرات تفاهم بين المنتدى وكل من لجنة الطاقة الأفريقية (AFREC) التابعة للاتحاد الأفريقي ومعهد البحوث الاقتصادية التابع لرابطة دول جنوب شرق آسيا “الاسيان” ودول شرق آسيا (ERIA).

منتدى الدول المصدرة للغاز 12 عضوا دائما 

ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز 12 عضوا دائما (مصر والجزائر، وبوليفيا، وغينيا الاستوائية، وإيران، وليبيا، ونيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباجو، الإمارات العربية المتحدة، وفنزويلا)، و7 أعضاء مراقبين (أنجولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موريتانيا، موزمبيق، وبيرو).

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طارق الملا يبحث مع السفير الإيطالي مستقبل تكرير البترول

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الملا: قطاع البترول نجح فى تحديث الخطة القومية للبتروكيماويات حتى عام 2040

ويعد منتدى الدول المصدرة للغاز منظمة حكومية دولية تمثل أهم الدول المصدرة للغاز في العالم يشكلون معا 70 بالمائة من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة، وأكثر من 40 بالمائة من الإنتاج المسوق، و47 بالمائة من الصادرات عبر الأنابيب، وما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.

الطاقة الجزائري منتدى الدول المصدرة للغاز الاجتماع الوزاري إعلان الجزائر مصر

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