الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز

توك شو

إعلام إسرائيلي: 50% من الإسرائيليين يؤيدون بيني جانتس لرئاسة الحكومة

بيني جانتس
بيني جانتس

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن 50% من الإسرائيليين يؤيدون عضو حكومة الحرب بيني جانتس لرئاسة الحكومة و33% يرون نتنياهو الأنسب، وفقا لما أورته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أنه يتعين على نتنياهو بذل أقصى جهد للتوصل إلى صفقة تبادل والتعامل بحكمة لتجنب أي صدام مع الولايات المتحدة.

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أنه قد يحدث صدام مع البيت الأبيض إذا حال نتنياهو دون إتمام صفقة التبادل لأسباب سياسية داخلية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش يعاني صدمة كبيرة ويطالب بتجنيد 7500 ضابط وجندي بشكل فوري لتعزيز قواته.

إعلام إسرائيلي عضو حكومة الحرب بيني جانتس رئاسة الحكومة نتنياهو

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