إعلام إسرائيلى: إصابة مستوطنين اثنين بجروح خطيرة فى عملية إطلاق النار جنوب نابلس

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن إصابة مستوطنين اثنين بجروح خطيرة في عملية إطلاق النار بمستوطنة عيلي جنوب نابلس بالضفة الغربية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

ضحايا غزة

وكانت قد كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأكدت الصحة الفلسطينية، أنه منذ السابع من أكتوبر الماضي ارتفع عدد ضحايا العدوان إلى 30035 شهيدًا و70457 مصابًا فلسطينيًا.