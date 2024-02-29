الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

إعلام إسرائيلى: إصابة مستوطنين اثنين بجروح خطيرة فى عملية إطلاق النار جنوب نابلس

مستوطنون إسرائيليون
مستوطنون إسرائيليون

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن إصابة مستوطنين اثنين بجروح خطيرة في عملية إطلاق النار بمستوطنة عيلي جنوب نابلس بالضفة الغربية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

ضحايا غزة 

وكانت قد كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأكدت الصحة الفلسطينية، أنه منذ السابع من أكتوبر الماضي ارتفع عدد ضحايا العدوان إلى 30035 شهيدًا و70457 مصابًا فلسطينيًا.

إعلام إسرائيلي القاهرة الإخبارية نبأ عاجل ضحايا غزة الصحة الفلسطينية

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتي اللي حصل"

محمود كهربا يسدد 75 مليون جنيه للزمالك 

وصول أول دفعة من أموال "رأس الحكمة": ماذا عن أسعار الدولار اليوم؟

عاجل| القاهرة الإخبارية: إعدامات داخل المنازل واستهداف بالرصاص الحى فى الضفة

بعد عودتها للحياة.. حديقة الأندلس بطنطا مقصد أهالي الغربية للتنزه

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكي: دعوات وقف حرب غزة ليس لها فرصة لوقف الهجوم الإسرائيلي

ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة شارع الرشيد إلى 104 شهداء و760 مصابًا

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70