"التأمينات الاجتماعية": اليوم صرف معاشات مارس من ماكينات الصرف الآلى بزيادة 15%

أكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على جاهزية الهيئة لصرف معاشات شهر مارس بالزيادة الجديدة التي وجه بها رئيس الجمهورية بنسبة 15% بحد أقصى 1890 جنيهًا، يستفيد منها ما يُقارب من 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق.

حزمة حماية اجتماعية لأصحاب المعاشات

وأوضح "عوض" أن الزيادة تأتي تطبيقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإقرار أكبر حزمة حماية اجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، والتي جاءت ترجمة عملية لشعور الرئيس بالمواطن المصري بصفة عامة وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بصفة خاصة.

وأكد أنه فور صدور التوجيهات الرئاسية كانت الهيئة في حالة انعقاد دائم حتى الانتهاء من وضع مشروع القانون لعرضه على مجلس الوزراء، ومن ثم مجلس النواب لإقراره تمهيدًا للتنفيذ.

صرف معاشات مارس 2024

وأضاف "عوض" أن تكلفة صرف الزيادة بلغت 66 مليار جنيه تتحملها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سنويًا، وأن تكلفة تبكير صرف المعاشات التي تبدأ من مارس بدلًا من يوليو قد بلغت ما يُقارب من 22 مليار جنيه، لافتًا إلى أن حالات المعاش التي تستحق خلال الفترة من 1 /3 /2024 وحتى 30 /6 /2024 سوف تستفيد من تلك الزيادة اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش.

و في سياق متصل، وجه "عوض" خالص الشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية على إقرار حزمة الرعاية الاجتماعية الأخيرة التي تهدف إلى توفير كافة سبل الحماية الاجتماعية للمواطن المصري، كما وجه خالص التهاني للقيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة المصرية وشعب مصر العظيم وفي القلب منهم أصحاب المعاشات والمستحقين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

تبكير صرف المعاشات

يُذكر أن القيادة السياسية قد عملت على تبكير صرف المعاشات منذ عام 2022، حيث جاءت قرارات القيادة السياسية بتبكير الصرف لتصبح من إبريل بدلًا من يوليو، وذلك بنسبة 13% بتكلفة 38 مليار جنيه، مع إقرار منحة استثنائية في نوفمبر من نفس العام بقيمة 300 جنيه، وجاء قرار التبكير الثاني عام 2023 بنسبة 15%، بتكلفة 55 مليار جنيه، كما تم إقرار منحة استثنائية في أكتوبر من نفس العام بقيمة 300 جنيه.