نائب المفوض العام للأونروا: الوضع فى قطاع غزة كارثى ويجب وقف الحرب

أكدت نائب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) ناتالي بوكلي أن الوضع في قطاع غزة كارثي، ويجب وقف الحرب، لافتة إلى خروج محطات الكهرباء عن الخدمة وانقطاع الكهرباء أدى إلى عدد من المشكلات في القطاع الصحي ومختلف القطاعات، حيث إن معظم الأجهزة الطبية معطلة وخاصة أجهزة الرعاية الطبية، والأطباء لا يملكون سوى السماعة وخافض اللسان، وهناك عجز كبير في الأدوية.

وقالت المسؤولة الأممية خلال مغادرتها مطار العريش الدولي، اليوم الخميس، بحضور نائب محافظ شمال سيناء هشام الخولي، إن العملية التعليمية توقفت بعد تضرر المدارس، معربة عن قلقها أن يمتد هذا الوضع إلى رفح، مشددة على تلوث مياه الشرب وانقطاع الكهرباء، وتكدس المواطنين في مناطق واحدة ما يسبب انتشار الأوبئة والأمراض.

ومن جانبه طالب الخولي بنقل ما يحدث في قطاع غزة للرأي العام الدولي بالمستندات والصور، حتى يعرف العالم كله المأساة التي يعيشها المواطن الفلسطيني في القطاع.

وكانت بوكلي قد وصلت إلى محافظة شمال سيناء جوا عبر مطار العريش الدولي الثلاثاء الماضي.. حيث قامت بزيارة إلى قطاع غزة لمدة 3 أيام، وذلك عبر بوابة ميناء رفح البري في شمال سيناء.

مجلس النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون مؤقت لتمويل المؤسسات الفيدرالية حتى الثامن من مارس

فى سياق آخر صوت مجلس النواب الأمريكي؛ لصالح إبقاء تمويل الوكالات الفدرالية وتجنب إغلاق حكومي.

النص الذي لا يزال يفترض أن يصوت عليه مجلس الشيوخ ثم يوقعه الرئيس جو بايدن، ينص على تمديد ميزانية الدولة الفدرالية لمدة أسبوع حتى 8 مارس، وبذلك تجنب شلل المؤسسات الحكومية الذي كان سيؤدي إلى إغلاق مؤقت للعديد من الإدارات والخدمات العامة.. حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الخميس.