الخميس 29 فبراير 2024
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مصر

بالأرقام.. تخفيض أسعار الأرز والزيت واللحوم فى معارض "أهلًا رمضان"

اهلا رمضان
اهلا رمضان

اعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة عن تخفيض أسعار الأرز والزيت واللحوم السودانية في معارض اهلا رمضان على مستوي الجمهورية، وذلك تخفيفا عن كاهل المواطنين.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أنه تم تخفيض سعر كيلو الأرز إلي 29 جنيها نسبة كسر 3٪ بدلا من 31 جنيها، والزيت زنة 1 لتر بسعر 70 جنيها بدلا من 98 جنيها، وكيلو اللحمة السوداني 250 جنيها بدلا من 280 جنيها، و320 جنيها للطازجة بدلا من 480 جنيها.

وقال أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام خلال الجولة التفقدية على معرض أهلا رمضان بالجيزة، أنه طبقا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين يتم تنظيم معارض "أهلا رمضان" في كافة المحافظات بهدف توفير السلع الأساسية والرمضانية للمستهلكين بتخفيضات تصل إلى 30%.

وأضاف كمال، أن تلك السلع تشمل السكر، والزيت، والألبان ومنتجاتها، والمكرونة، والفول، والعدس، والأرز، بالإضافة إلى السلع الرمضانية من بلح وياميش، وغيرها بأعلى جودة وبأسعار مخفضة.

وأشار كمال، إلي أنه تم حتي الان افتتاح ما يزيد علي 115 معرض أهلا رمضان بمحافظات الجمهورية، وجار افتتاح المزيد منها تباعًا، بالتنسيق مع الغرف التجارية والمحافظين، عبر إقامة معرض رئيسي بعاصمة كل محافظة وأكثر من ثلاثة معارض أخرى بالمراكز الرئيسية، بجانب مئات الشوادر بالمراكز الفرعية، بالإضافة إلى مئات من المنافذ المتنقلة التي تجوب القرى والنجوع.

ولفت كمال إلي أن السلاسل التجاري الكبري مشاركة أيضَا في معارض أهلا رمضان، من خلال إضافة 1200 ركن "أهلا رمضان" بفروعها المنتشرة على مستوي الجمهورية، إضافة إلي ذلك مشاركة 1300 منفذ تابع لشركات المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ مشروع جمعيتي والسيارات المتنقلة ومشروع عربيتي.

من جهتها قالت هالة غريب مديرة مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الجيزة، أن المحافظة تستهدف إقامة 5 معارض ونحو 5 شوادر "أهلا رمضان" بتخفيضات تصل إلي 30%، لتلبية احتياجات المواطنين، من السلع الغذائية، قبل بداية الشهر الكريم.

وأضافت غريب، أن المعارض ستقام في مناطق الطالبية، البدرشين، العمرانية، إمبابة، إضافة إلي مدينة 6 أكتوبر، لافتة إلي أن عدد السيارات المتنقلة المشاركة في "أهلا رمضان" تصل إلي 37 سيارة متنقلة بحمولات تتراوح من 1.5 إلي 5 أطنان.

من جهته قال رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين، أنه طبقا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، تم خلال الأيام الماضية تفقد ومتابعة ضخ كافة السلع الغذائية والاستهلاكية في معارض أهلا رمضان، بالعديد من محافظات الجمهورية من ضمنها الأقصر، قنا، أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، واليوم في محافظة الجيزة.

وأوضح الشحات، أنه يتم رفع تقارير دورية إلي وزير التموين عن معدلات الضخ بمعارض أهلا رمضان في كل محافظة، والتأكد من طرح السلع الاساسية "السكر ـ الأرزـ الزيت ـ المكرونة ـ الفول" بالتخفيضات المعلنة بتلك المعارض، على أرض الواقع، ووصولها إلي مستحقيها من المستهلكين.

الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة أسعار الأرز والزيت اللحوم السودانية وكيلو اللحمة السوداني 250 جنيها معارض اهلا رمضان

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