الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مسئول بالأمم المتحدة: أعداد الضحايا والمصابين صادمة فى حادث دوار النابلسى بغزة

حادث دوار النابلسي
حادث دوار النابلسي بغزة

أعلن مسئول الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة، عن أنه يشعر بالصدمة من التقارير عن القتل والإصابات أثناء نقل إمدادات غرب غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

شهداء وضحايا قطاع غزة 

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأكدت في بيان لها، أنه منذ السابع من أكتوبر ارتفع عدد ضحايا العدوان إلى 30035 شهيدًا و70457 مصابًا فلسطينيًا.

ضحايا قطاع غزة القاهرة الإخبارية نبأ عاجل قتل أبناء غزة جرائم الاحتلال الصهيونى

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