مسئول بالأمم المتحدة: أعداد الضحايا والمصابين صادمة فى حادث دوار النابلسى بغزة

أعلن مسئول الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة، عن أنه يشعر بالصدمة من التقارير عن القتل والإصابات أثناء نقل إمدادات غرب غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

شهداء وضحايا قطاع غزة

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأكدت في بيان لها، أنه منذ السابع من أكتوبر ارتفع عدد ضحايا العدوان إلى 30035 شهيدًا و70457 مصابًا فلسطينيًا.