مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل سر إلهي بطولة روجينا

يبحث عشاق ومحبي مسلسلات رمضان 2024، عن قنوات عرض مسلسل سر إلهي بطولة الفنانة روجينا والمقرر عرضه ضمن دراما رمضان 2024، على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتصدر البوستر الدعائي لمسلسل سر إلهي، محركات بحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأيام الماضية من قبل محبي الفنانة روجينا، ما دفع الكثير للبحث عن قنوات عرض العمل الفني في رمضان 2024.

قنوات عرض مسلسل سر إلهي

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنه من المقرر عرض مسلسل "سر إلهي" بطولته الفنانة ريهام حجاج، قناة CBC ضمن خطتها في شهر رمضان المقبل 2024.

وروّجت قناة CBC لمسلسل سر إلهي في منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، حيث تعرض القناة المسلسل طوال شهر رمضان المبارك.

كما يُعرض المسلسل أيضًا على منصة Watch it الرقمية، ونشرت المنصة بوستر مسلسل سر إلهي، وعلقت: "سر إلهي انتظرونا في شهر رمضان ".

قصة وأحداث مسلسل سر إلهي

تدور قصة مسلسل سر إلهي حول سيدة تدعى نصرة، وهي التي تقوم بتجسيد دورها الفنانة روجينا، و"نصرة" تظهر خلال المسلسل أنها متزوجة من الفنان محمد ثروت الذي سيسرق منها ميراث أشقائها من أمها، وسيتزوج محمد ثروت من أعز أصدقائها وذلك ضمن أحداث مسلسل سر إلهي الأمر الذي يجعلها تضطر إلى الانتقال إلى القاهرة مغادرة محافظة المنصورة.

أبطال وصناع مسلسل سر إلهي

يشارك عدد كبير من نجوم الفن في مسلسل سر إلهي المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 وهم:

- روجينا

- أحمد مجدي

- رنا رئيس

- مي سليم

- محمد ثروت

- نهى عابدين

- محمود الحديني

- صلاح عبدالله

- أحمد بدير

- ميمي جمال

- أحمد سلامة

- محسن منصور

- رشا مهدي

- مراد مكرم

- محمود حجازي

- مريم أشرف زكي

- يوسف الأسدي

- المسلسل من تأليف أمين جمال

- إخراج رؤوف عبد العزيز.