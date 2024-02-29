◄ الشراكات الجديدة تهدف لتوفير باقة شاملة ومتنوعة من المزايا الحديثة لضيوف المملكة من كل جنسيات العالم وتحسين جودة الخدمات ورفع مستوى الرفاهية خلال تجربة السفر

◄تعاون مثمر بين "موسم الرياض" والخطوط السعودية لدعم جهود تنمية السياحة في المملكة وتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة "بوليفارد Runway" الجديدة

◄ مذكرة تفاهم بين الخطوط السعودية وشركة "تطوير منتزه النفط" لدعم مشروع THE RIGالوجهة السياحية الأولى في العالم لسياحة المغامرات

تواصل الخطوط السعودية خطواتها الجادة نحو المستقبل، لا تتوقف عن التطوير والتحديث أبدًا، تُقدِم على شراكات واسعة وطموحة مع شركائها المحليين والدوليين لتحسين جودة الخدمات ورفع مستوى الرفاهية المقدمة لضيوفها من كل جنسيات العالم، علاوةً على دعم رؤية السعودية 2030، والمساهمة في تعزيز موقع المملكة كوجهة سياحية عالمية ة وتربط بين ٣ قارات بالعالم، إضافة إلى الاستمرار في مشاركة وتنفيذ البرامج والمبادرات الداعمة للاستدامة في قطاع الطيران.

وفي إطار التعاون المثمر بين الخطوط السعودية و"موسم الرياض"، أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GeA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن بدء إنشاء منطقة "بوليفارد Runway" الجديدة، إحدى مناطق تقويم الرياض، والتي تتيح للزوار تجارب مميزة وغير مألوفة على متن الطائرات، مع توفير منطقة ألعاب متنوعة، وتقديم أصناف متعددة من الأطعمة التي تقدمها مطاعم عالمية متخصصة.

السعودية توقع مذكرتي تعاون لدعم قطاع السياحة في المملكة وتعزيز رؤية 2030

ووقع مذكرة التفاهم لإنشاء منطقة "بوليفارد Runway" الجديدة سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه المهندس فيصل بافرط، ورئيس التسويق لمجموعة السعودية الأستاذ خالد طاش، في مدينة الرياض يناير الماضي 2024، بحضور معالي المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر مدير عام مجموعة السعودية.

ودعمًا لجهود تنمية قطاع السياحة في المملكة، أبرمت الخطوط السعودية مذكرة تفاهم أخرى مع شركة "تطوير منتزه النفط"، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والمطورة لمشروع "THE RIG" الوجهة السياحية الأولى في العالم لسياحة المغامرات.

وستُسهم المذكرة التي أُبرمت في مدينة الرياض فبراير الجاري 2024، في تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات عديدة تشمل طرق وسائل النقل الجوية، بما في ذلك الطائرات الكهربائية والطائرات العمودية، ومبادرات الحد من الكربون، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة لكلا الجهتين.

ووقع مذكرة التفاهم كل من الرئيس التنفيذي للسعودية الكابتن إبراهيم بن سلمان الكشي، والرئيس التنفيذي لشركة "تطوير منتزه النفط" المهندس رائد نعيم بخرجي.

وقال الكابتن إبراهيم الكشي: "لأننا نسعى بأن نكون أجنحة رؤية السعودية 2030، نركز في الخطوط السعودية على تحديد أهدافنا بما يتماشى مع استراتيجية المملكة والرامية إلى جلب 150 مليون زائر إلى المملكة العربية السعودية بحلول 2030. وسوف تنعكس مخرجات هذا التعاون بشكل إيجابي لتحقيق مستهدفات قطاع السفر والسياحة. كما نتطلع قدمًا بالتعاون مع شركائنا، إلى الاستفادة من خبراتنا المشتركة لدفع عجلة الابتكار والنمو المستدام في هذا القطاع".

السعودية توقع مذكرتي تعاون لدعم قطاع السياحة في المملكة وتعزيز رؤية 2030

وقال المهندس رائد بخرجي: "تَستلهم وجهة THE RIG طموحها من رؤية السعودية 2030 ومبادراتها لتطوير قطاع السياحة، ومن المتوقع أن تكون من أبرز وجهات سياحة المغامرات، حيث ستقدم لزوارها مزيجًا من تجارب المغامرات غير المسبوقة. ومن المنتظر أن يعزز تعاوننا مع الخطوط السعودية من جودة وتميز عروضنا، وتوفير خيارات واسعة وسهلة للزوار للوصول إلى هذه الوجهة السياحية المميزة."

وتعد الخطوط السعودية هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، تأسّست عام 1945م، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط، وهي عضوٌ في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م

استثمرتبشكلٍ كبيرٍ مؤخرًافيأسطول طائراتها الذي يعد ضمنأحدثأساطيلالطائراتفيالعالم،والذي يطير حاليًا إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 28 وجهةداخلية.

وقد نالت الخطوط السعودية تصنيف الخمس نجوم على مستوى شركات الطيران العالمية من Airline Passenger Experience Association (APEX)، كما حازت على تصنيف APEX الماسي لشركات الطيران الأكثر أمانًا صحيًا المدعوم من SIMPLIFLYING تقديرًا لجهودها الشاملة خلال فترة الجائحة.

كما استحقت الخطوط السعودية للمرة الثانية جائزة "الطيران الأكثرتحسنًا" من قبل سكايتراكس في عام 2021م، وصنفت ضمن شركات الطيران الأعلى نموًا في منطقة الشرق الأوسط خلال العام 2022م من قبل براند فاينانس.