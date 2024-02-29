إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة على طريق جمصة الدولي بالدقهلية

أصيب 6 أشخاص، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال، على طريق جمصة الدولي بالدقهلية، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب «ربع نقل» على طريق جمصة الدولي بالدقهلية

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال على طريق جمصة الدولي أمام منطقة الكسارة، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة كل من: أمير صلاح عبدالله شلبي، 14 سنة، مقيم بقرية البنزيمة بالستاموني، وحمادة أحمد عبدالرازق المنشاوي، 29 سنة، مقيم بقرية البنزيمة بالستاموني، وناجح فوزي عبدالرحمن عوف، 55 سنة، مقيم بقرية البنزيمة بالستاموني، وعلي مسعد أبونادي على، 40 سنة، مقيم بقرية 54 الحفير بالستاموني، وأحمد السيد عبدالمطلب على، 23 سنة، مقيم بقرية البنزيمة بالستاموني، وإيهاب حمادة إبراهيم عبدالرحيم، 20 سنة، مقيم بقرية البنزيمة بالستاموني.. والجميع مصابون بإصابات ما بين كسور وجروح متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى جمصة لتلقي العلاج، وجار عمل الأشعات اللازمة للاطمئنان على حالتهم، وتحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.