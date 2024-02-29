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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

السبت.. "بيت الفنون الشعبية" يُشارك في احتفال يوم اليتيم

احتفال يوم اليتيم
احتفال يوم اليتيم

يشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، في احتفال يوم اليتيم، مساء بعد غدٍ السبت، بحديقة المبدعين بالمهندسين.


ويشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بباقة متنوعة من الفقرات الفنية تقدمها الفرقة القومية للموسيقى الشعبية برئاسة الفنانة لبنى الشيخ، وأيضًا مجموعة من فقرات السيرك القومي برئاسة الفنان وليد طه.

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ويشارك في الاحتفال كوكبة من الفنانين والشخصيات الهامة، الذين حرصوا على رسم البسمة والفرحة على وجوه أبنائنا الأيتام ممن ترعاهم الجمعية في عيدهم، وإدخال البهجة في نفوسهم، كما هو معتاد كل عام.

البيت الفني للفنون الشعبية الاستعراضية الفنان أحمد الشافعي احتفال يوم اليتيم حديقة المبدعين بالمهندسين البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية

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