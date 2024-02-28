على طريقة "جعفر العمدة".. عصام السقا يُثير الجدل بشخصية الصديق الوفى فى "صدفة"

أثار الفنان عصام السقا جدلًا واسعًا خلال سباق دراما رمضان 2023، بدور "نعيم" في مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، حيث تساءل الجمهور على مدار عرض حلقات المسلسل عن حقيقة شخصية الصديق الوفي التي يُجسدها وهل تُثبت الأحداث عكس ذلك أم لا؟.

الجدل ذاته يتكرر هذا العام مع شخصية عصام السقا في مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج والمقرر عرضه خلال سباق دراما رمضان 2024، ويظهر السقا في دور صديق "صدفة" الوفي وتُجيب أحداث المسلسل عن هذا التساؤل.

قصة مسلسل "صدفة"

تدور أحداث العمل حول مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربى، يتقابل مع الفتاة صدفة ليغير حياتها بالكامل وتكتشف بالصدفة أنه مصفف شعر كبير في مصر، ومن ثم تتوالى الأحداث.

وانتهي صنّاع وأبطال مسلسل "صدفة" من تصوير ما يقرب من 60% من مشاهد الأبطال ويدخل مسلسل "صدفة" ضمن أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر أن يتم عرضه عبر قناة الحياة وCBC وDMC والقناة الأولى.

أبطال مسلسل “صدفة”

ويشارك الفنانة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن بطولة مسلسل "صدفة"، يعرض "الدستور" في القائمة التالية بعضًا منهم:

ريهام حجاج

خالد الصاوي

عصام السقا

سلوى خطاب

رحاب الجمل

فراس سعيد

سليم هاني

هشام منصور

علاء خالد

نور إيهاب

تامر يسري

رشدي الشامي

عبير منير

جوري بكر

رباب ممتاز

إبراهيم طلبة

أحمد أبوزيد

ميار الغيطي

يوسف رأفت

أشجى خالد

كريم إيهاب

وردشان مجدي

ويشارك في إنتاج المسلسل شركة فانتدج برودكشن والمنتج الفني صبري السماك، وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن سلامة.