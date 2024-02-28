وزير التموين: توجيهات رئاسية بزيادة ضخ السلع الغذائية بجميع المحافظات

قال الدكتور على مصيلحي وزير التموين، أن معرض "أهلًا رمضان" به تخفيضات من 20 إلي 30% بالأسعار ولدينا كميات وفيرة من السلع.

وأضاف وزير التموين أن ماحدث الجمعة الماضية بتوقيع أكبر مشروع استثماري في الشرق الأوسط رأس الحكمة هو نقلة نوعية في الاقتصاد المصري بالفوائد المباشرة أو الغير مباشر، واتفقنا مع مجلس الوزارء والغرف التجارية باستمرار عمل المعارض حتي نغطي كافة احتياجات المواطنين بجميع المحافظات.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء منذ قليل معرض "أهلًا رمضان" 2024 الرئيسى، بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر لتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الغذائية، بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وأيمن العشرى رئيس غرفة القاهرة التجارية وسوف يستقبل المعرض الجمهور اعتبارا من غد الخميس حيث يتم طرح المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة من 15 إلى 30%.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد افتتح منذ قليل معرض "أهلا رمضان" 2024 الرئيسى بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر لتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الغذائية، بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على أن يستقبل المعرض الجمهور اعتبارا من غد الخميس.

ويوفر معرض "أهلا رمضان" 2024 بمدينة نصر كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة من 15 إلى 30%، كما توفر الشركات التابعة للوزارة كافة السلع الغذائية لمعارض "اهلًا رمضان" بالمحافظات المختلفة.