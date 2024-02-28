الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير التموين: توجيهات رئاسية بزيادة ضخ السلع الغذائية بجميع المحافظات

وزير التموين
وزير التموين

قال الدكتور على مصيلحي وزير التموين، أن معرض "أهلًا رمضان" به تخفيضات من 20 إلي 30% بالأسعار ولدينا كميات وفيرة من السلع.

وأضاف وزير التموين أن ماحدث الجمعة الماضية بتوقيع أكبر مشروع استثماري في الشرق الأوسط رأس الحكمة هو نقلة نوعية في الاقتصاد المصري بالفوائد المباشرة أو الغير مباشر، واتفقنا مع مجلس الوزارء والغرف التجارية باستمرار عمل المعارض حتي نغطي كافة احتياجات المواطنين بجميع المحافظات.

 

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء منذ قليل معرض "أهلًا رمضان" 2024 الرئيسى، بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر لتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الغذائية، بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وأيمن العشرى رئيس غرفة القاهرة التجارية وسوف يستقبل المعرض الجمهور  اعتبارا من  غد الخميس حيث يتم طرح المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة من 15 إلى 30%.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد افتتح منذ قليل معرض "أهلا رمضان" 2024 الرئيسى بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر لتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الغذائية، بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على أن يستقبل المعرض الجمهور اعتبارا من غد الخميس.

ويوفر معرض "أهلا رمضان" 2024 بمدينة نصر كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة من 15 إلى 30%، كما توفر الشركات التابعة للوزارة كافة السلع الغذائية لمعارض "اهلًا رمضان" بالمحافظات المختلفة.

الدكتور علي مصيلحي وزير التموين اهلا رمضان الاقتصاد المصرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الأكثر قراءة

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

عاجل.. الحكومة الإسرائيلية تبحث صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

جوميز يعلن قائمة الزمالك لمباراة الداخلية في دوري نايل

اتحاد الكرة يعدل الدورى على النمط البلجيكى: تقسيم الفرق لمجموعتين وفق نتائج الدور الأول

اقتصاديون: وصول شريحة أولى من صفقة رأس الحكمة يخفض أسعار السلع ويضرب السوق السوداء للدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية