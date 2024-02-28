البنتاجون: مذكرة الأمن القومى التى صدرت مؤخرًا ليست خاصة بإسرائيل

أعلن البنتاجون، اليوم الأربعاء، عن أن إسرائيل أوضحت للحكومة الأمريكية أنها قادرة على تقديم الضمانات ذات الصلة، مشيرًا إلى أن مذكرة الأمن القومي التي صدرت مؤخرًا ليست خاصة بإسرائيل.

وأضاف البنتاجون أن واشنطن لم تطلب من إسرائيل التوقيع على ضمانات تتعلق بالسلاح الأمريكي.

تهدئة التوترات واستعادة الاستقرار في البحر الأحمر

في سياق متصل، قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي إنه بينما تدعم وزارة الدفاع الهدف العام المتمثل في تهدئة التوترات واستعادة الاستقرار في البحر الأحمر، فإنها لن تتردد في الدفاع عن المدنيين وحماية التدفق الحر للتجارة في أحد أهم الممرات المائية في العالم.

أدلى دانييل شابيرو بشهادته يوم الثلاثاء أمام اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية المعنية بالشرق الأدنى وجنوب آسيا وآسيا الوسطى ومكافحة الإرهاب بمجلس الشيوخ.

وأضاف أنه منذ 19 نوفمبر، نفذ الحوثيون ما لا يقل عن 48 هجومًا ضد السفن التجارية والسفن البحرية في البحر الأحمر وما حوله، والذي يمر من خلاله 15% من إجمالي تدفقات التجارة العالمية.

وأضاف أنهم استخدموا صواريخ باليستية مضادة للسفن، وصواريخ كروز مضادة للسفن، وأنظمة جوية بدون طيار على السفن السطحية، وفي إحدى الحالات استولوا على طائرات هليكوبتر.

"على الرغم من ادعاءات الحوثيين، فإن هذه الهجمات لا علاقة لها على الإطلاق بإسرائيل والشحن التابع لإسرائيل، ولكي نكون واضحين، فإن أي هجمات من هذا القبيل ستكون غير مشروعة تمامًا على أي حال. وقال شابيرو إن هذه هجمات عشوائية تمثل إهانة للتجارة البحرية مثلها مثل القرصنة.

لقد أثرت على مصالح أكثر من 55 دولة وهددت التدفق الحر للتجارة عبر البحر الأحمر، وهو حجر الأساس للاقتصاد العالمي.

وقال إن هذه الهجمات دفعت أكثر من اثنتي عشرة شركة شحن رئيسية إلى تعليق عبور البحر الأحمر، ما تسبب في ارتفاع أسعار التأمين على السفن في المنطقة، والأهم من ذلك، تعريض حياة البحارة الأبرياء وأفراد الخدمة الأمريكية للخطر.