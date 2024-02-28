الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية": سقوط 9 شهداء إثر القصف الإسرائيلى على مخيم النصيرات اليوم

مخيم النصيرات
مخيم النصيرات

أعلنت فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، ارتفاع شهداء القصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات بوسط غزة إلى 9 شهداء.

شهداء غزة 

كما أفادت “القاهرة الإخبارية” اليوم،، بسقوط 8 شهداء في قصف جيش الاحتلال الإسرائيلى مربعًا سكنيًا بمخيم النصيرات وسط غزة.

النظام الصحي بغزة 

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفى من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

 

القاهرة الإخبارية نبأ عاجل شهداء غزة الاحتلال يقصف مخيم النصيرات

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