رويترز: قوات جيبوتي البحرية ضاعفت دورياتها لحماية الملاحة في البحر الأحمر

أعلنت القوات البحرية في جيبوتي، اليوم الأربعاء، عن تضاعف دورياتها لحماية الملاحة بعد هجمات البحر الأحمر، حسبما افادت وكالة "روتيرز".

جاء ذلك في ظل تأثر حركة الملاحة في جيبوتي جراء الهجمات بالبحر الأحمر.

قبالة سواحل اليمن

وأعلنت وسائل إعلام محلية، عن أن صاروخًا انفجر في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء قبالة جانب سفينة كانت مسافرة عبر البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، في أحدث هجوم يشتبه أن المتمردين الحوثيين ينفذونه في اليمن.

ويأتي الهجوم في الوقت الذي يواصل فيه الحوثيون سلسلة من الهجمات في البحر بسبب الحرب الإسرائيلية على حماس في قطاع غزة، وبينما تشن الولايات المتحدة وحلفاؤها غارات جوية في محاولة لوقفهم.

وأفاد مركز عمليات التجارة البحرية التابع للجيش البريطاني، والذي يشرف على الشحن في الشرق الأوسط، بأن الهجوم وقع على بعد حوالي 110 كيلومترات (70 ميلًا) قبالة ساحل مدينة الحديدة الساحلية التي يسيطر عليها الحوثيون. وأضافت أن الصاروخ انفجر على بعد عدة أميال من مقدمة السفينة.

وأفادت شركة الأمن الخاصة أمبري، بأن السفينة المستهدفة كانت على ما يبدو ناقلة بضائع مملوكة لليونان ترفع علم جزر مارشال في المنطقة في ذلك الوقت.

وقال "أمبري" إن سفينة أخرى، وهي ناقلة كيماويات مملوكة لإماراتيين ترفع علم بنما، كانت قريبة أيضًا.

وفي الوقت نفسه، قالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي إن سفينة حربية أمريكية وحليفة لها أسقطت خمس طائرات مسيرة تحمل قنابل تابعة للحوثيين في البحر الأحمر مساء الثلاثاء.

وقالت القيادة المركزية في بيان إن الطائرات بدون طيار انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وتقرر أنها تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية والبحرية الأمريكية وسفن التحالف في المنطقة.