الأربعاء 28 فبراير 2024
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فن

مسلسلات رمضان 2024| محمد جبر يكشف لـ"الدستور" تفاصيل شخصيته في "فراولة"

محمد جبر
محمد جبر

انضم الفنان محمد جبر إلى قائمة أبطال مسلسل “فراولة” للفنانة نيللي كريم، وعدد كبير من نجوم الفن، ومن المقرر عرضه عبر شاشة قنوات DMC وdmc drama في رمضان 2024 بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it وعدد من القنوات العربية. 

 

محمد جبر يكشف عن دوره في مسلسل فراولة 

كشف جبر، لـ"الدستور" تفاصيل شخصيته في مسلسل فراولة، قائلًا: “بلعب شخصية مهندس كمبيوتر ومبرمج، واسمه صفوت، ضمن أحداث المسلسل، ويقابله عدد من المواقف والأحداث”، معربًا عن سعادته الكبيرة لإنضمامه إلى أبطال العمل الفني وسيخوض به السباق الرمضاني المقبل 2024.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم وأبرز أحداثه

تعرف على قنوات عرض مسلسل "فراولة" بطولة نيللى كريم

قصة مسلسل فراولة

وعبر 15 حلقة، تدور أحداث مسلسل فراولة نيللي كريم المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار لايت وكوميدي، وتجسد النجمة نيللى كريم خلال الأحداث شخصية فراولة، في دور فتاة من أسرة فقيرة والدها حارس عقار ويجسده الفنان حجاج عبدالعظيم.

ووالدتها خلال الأحداث الفنانة القديرة لبنى ونس، ومن المقرر أن يعرض خلال النصف الثانى من شهر رمضان 2024، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتزامن مع عرض الحلقات على منصة واتش إت الرقمية أيضًا.

تكون فراولة من أسرة فقيرة ومن ثم تعمل مندوبة مبيعات في شيء جديد لم تتم مناقشه من قبل وهي بيع إكسسوارات وبلورات لجلب الطاقة الإيجابية، حتى تنتقل بحياتها إلى طبقة الأغنياء.

ثم تصل للعمل في إحدى الشركات العالمية من خلال أسلوب العلاج التحفيزي، وتتصاعد الأحداث في إطار كوميدي يناقش العديد من القضايا التي تدور في إطار اجتماعي.

أبطال مسلسل فراولة لنيللي كريم 

يتكون فريق عمل مسلسل فراولة من عدة نجوم وهم:

نيللي كريم
شيماء سيف
أحمد فهيم
علا رشدي
صدقي صخر
حجاج عبدالعظيم
لبنى ونس
دنيا سامي
محمد عبدالعظيم

ويعد مسلسل فراولة للفنانة نيللي كريم من ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد سليمان عبدالمالك، وﺇﺧﺮاﺝ محمد علي ويعرض مسلسل فراولة على شاشة قناة  dmc وهو مكون من 15 حلقة فقط. 

 

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