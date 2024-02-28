عبد الغفار: الجامعات المصرية نجحت في احتلال مراكز عديدة في التصنيف العربي للجامعات 2023

حصلت الجامعات المصرية علي مراكز عديدة في التصنيف العربي للعام 2023، حيث أن التصنيف العربي للجامعات هو أداة لتمكين الجامعات من قياس أدائها، وتحديد مجالات التحسين، ورسم مسار نحو المزيد من النجاح والتأثير، واحتلت الجامعات المصرية مراكز المتقدمة ضمن 16 دولة عربية، تميزت بها 115 جامعة عربية.

وأكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي علي أهمية التصنيفات العربية بالنسبة للمنطقة العربية وتشمل مصر مما تضيف هذه التصنيفات وترفع من مستوي الجامعات المصرية عالميا وليس عربيا فقط، مشيرا إلي أن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي شدد على أهمية التصنيف في تحول الجامعات إلى الجيلين الثالث والرابع للجامعات، مع إدخال مؤشرين للعلم المفتوح من خلال توطيد العلاقات الدولية، والتعاون مع المستفدين النهائيين، وتشجيعهم على تحويل مخرجاتهم البحثية إلى منتجات تفيد المجتمع؛ ليساعد كل ما سبق في استقطاب الأساتذة المتميزين، والطلاب المتفوقين والوافدين للالتحاق بالجامعات العربية.



واضاف عبد الغفار في تصريحات خاصة للدستور، أن وزارة التعليم العالي تعمل بشكل مستمر علي رفع من تصنيف الجامعات المصرية بالتصنيفات العالمية أو العربية مما يؤدي إلى جذب عدد أكبر من الطلاب الوافدين إلي مصر، موضحا أن بنك المعرفة المصري له دورا كبيرا في تقدم الجامعات المصرية في التصنيفات بدوره يقوم علي المساعدة في سهولة إجراء الأبحاث حيث أصبح موردُا قيمًا لتحسين فرص التعليم للمصريين فى جميع التخصصات العلمية، ودعم البحث العلمي المصري.

وأكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن بنك المعرفة المصري يوفر أكثر من 100 مليون مادة معرفية من أكثر من 1000 دار نشر دولية وإقليمية ومحلية، مما يمنح الباحثين والعلماء المصريين فرصة للاطلاع على أحدث الأبحاث والدراسات العلمية فى مختلف المجالات.

يذكر أن جاءت جامعة القاهرة في المركز الثاني علي مستوى الجامعات العربية والمركز الأول علي مستوي الجامعات المصرية، وجاءت جامعة عين شمس علي المركز الرابع والثاني مصريا، وجاءت جامعة المنصورة في المركز الخامس عربيا والثالث علي مستوي الجامعات المصرية، وجاءت جامعة الاسكندرية في المركز التاسع علي مستوي الجامعات العربية والرابع علي مستوي الجامعات المصرية، وجاءت جامعة الزقازيق في المركز العاشر على مستوى الجامعات العربية والخامس على مستوى الجامعات المصرية.

كما أن عدد الجامعات التي تقدمت للتقييم بلغت 208 جامعة، أدرج منها في التصنيف 115 جامعة ممثلة لعدد 16 دولة من إجمالي 22 دولة من دول جامعة الدول العربية، ورتبت هذه الدول وفقًا لعدد الجامعات المتقدمة كالتالي: [مصر (28)، العراق (19)، الاردن (18)، اليمن (10)، فلسطين (8)، ليبيا (8)، السعودية (7)، تونس (4)، سوريا (3)، الإمارات العربية المتحدة (2)، المغرب (2)، لبنان (2)، البحرين (1)، الجزائر (1)، الصومال (1)، الكويت (1)