"صناعة الأثاث" تتعاون مع كلية فنون لتقليل الفجوة بين البحث العلمي والصناعة

وقعت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، بروتوكول تعاون مع كلية الفنون بجامعة الابتكار، يهدف إلى تبادل الخبرات بين الخبراء لدى الشركات الصناعية وهيئة التدريس فى الجامعة، فضلا عن التوسع في الجانب العملي عبر الشركات الصناعية، وتقليل الفجوة بين البحث العلمى ومتطلبات الشركات الصناعية.

وبحسب بيان الغرفة اليوم، يأتي ذلك إطار دعم غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث لقطاع الاثاث فى مصر، وتشجيع جميع الأنشطة ذات القيمة المضافة للإقتصاد الوطنى وحرصها الشديد على تحويل جميع أهداف التنمية إلى مشروعات قائمة على أرض الواقع، والعمل على إقامة ندوات ومعارض وورش عمل، وكذلك مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون، فيها على مدار العام تركز على تحقيق أهداف التنمية فى قطاع الأخشاب والأثاث فى مصر.

في سياق متصل، تشارك غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث بالتعاون مع المجلس التصديري للأثاث في الدوره الثانية لحدث "أسبوع القاهرة للتصميم" Cairo Design Week، والمقام خلال الفترة من ٢٣ فبراير إلى ٢ مارس والذي امتلأت أجواء القاهره القديمة ومنطقة وسط البلد ومصر الجديدة وغيرها بلمسات مستوحاة من التاريخ ومتماشية مع أحدث صيحات التصميم سواء في تصميمات الأثاث والأكسسوارات والديكورات وغيرها.

وذكر بيان الغرفة أن هذه المشاركة تأتي إيمانا من الغرفة بتشجيع تصاميم الصناعة الإبداعية، وتشجيع محبي الفنون فى المجالات المختلفة، وإدراكا لدوره الفعّال في ضمان تحقيق التوازن المطلوب وما تعكسه على المخرجات للمصممين من تصاميم وصور ورؤية فنية.

من جهته، قال المهندس عمرو عرنسه، وكيل مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إن هذه المشاركه تأتي استكمالا للانشطة المتعددة التي تقوم بها الغرفة منذ سنوات من ربط التصميم بالصناعة والتعاون مع الجامعات المختلفة لتأهيل طلابها لأسواق العمل من خلال تعريفهم بالصناعة واهتمامهم بالصناعات الإبداعية والندوات المنعقدة التي يديرها نخبة من المتخصصين في صناعة الاثاث والديكور، مؤكدا على الآثار الايجابية على نتاج المصممين الحاليين والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من التراث المصمم.

من جهته، أعرب المهندس طارق حبشي، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، عن شكره العميق لجميع القائمين على هذا العمل متمنيا لهم المزيد من النجاح والتوفيق.