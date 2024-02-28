الأربعاء 28 فبراير 2024
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مصر

"الري" و4 هيئات دولية تستعرض خطة البرنامج القومى للصرف وآليات التمويل

اجتماع رئيس هيئة
اجتماع رئيس هيئة الصرف وقطاع التخطيط بالرى

تواصل وزارة الموارد المائية والري ممثلة في هيئة الصرف، تنفيذ خطة مشروعات ضمن البرنامج القومى للصرف المغطى، وذلك بهدف الحد من ملوحة الأراضى الزراعية وبقايا المبيدات الزراعية التى تؤثر على إنتاجية المحاصيل الزراعية.

كما تستهدف خطة أعمال المشروع القومى الرابع للصرف، مواجهة التحديات المائية المتزايدة وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية المختلفة من خلال توفير مياه جيدة بها كافة العناصر اللازمة لنمو النبات، مع مد شبكات الصرف المغطى فى جميع الأراضى القديمة وتجديد الشبكات القديمة.

فى ذات الإطار، عقد اجتماع، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس محمد عبدالسميع رئيس هيئة الصرف بوزارة الموارد المائية والري، والمهندس وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط، وذلك مع ممثلي بنك التعمير الألماني، وبنك التنمية الإفريقي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأيضا الوكالة الفرنسية للتنمية، وبحضور عدد من قيادات هيئة الصرف وقطاع التخطيط.

اجتماع قيادات وزارة الرى مع ممثلي بنك التعمير الألماني وبنك التنمية الإفريقي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية

صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات والحد من ملوحة الأراضى 

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جرى خلال الاجتماع، استعراض أنشطة مشروع البرنامج القومي الرابع للصرف وبحث سبل التعاون وآليات التمويل المتاحة لدى شركاء التنمية لدعم تمويل المشروع، وذلك بهدف إنشاء وإحلال شبكات الصرف المغطى، والتى تستهدف صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات والتربة لمنع زيادة كميات المياه بالطبقة السطحية من التربة، وبالتالي التأثير سلبًا على النبات والإنتاجية.

اجتماع قيادات وزارة الرى مع ممثلي بنك التعمير الألماني وبنك التنمية الإفريقي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية

كما تستهدف خطة المشروع القومي، زيادة الرقعة الزراعية، وزيادة دخل المزارعين، وذلك نتيجة لارتفاع إنتاجية الأرض وزيادة خصوبة التربة، حيث يتم تصميم وتنفيذ شبكات الصرف المغطى عالية الجودة، بما يحقق النجاح لعملية الصرف فى الأراضى الزراعية والحد من ملوحة الأراضى.

البرنامج القومي الرابع للصرف مشروع البرنامج القومي الرابع للصرف آليات التمويل إنشاء وإحلال شبكات الصرف المغطى صرف المياه الزائدة وزاره الموارد المائيه

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