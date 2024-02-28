ندوة فى سفارة تركيا بالقاهرة حول "التراث التركى فى مصر": تاريخنا مشترك

نظمت سفارة تركيا في القاهرة ندوة تاريخية وفكرية حول التراث الثقافي التركي في مصر، بحضور مجموعة من المثقفين والأكاديميين والصحفيين.

أقيمت تحت رعاية سفير تركيا بالقاهرة صالح موطلو شن، وألقى الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو، الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي، محاضرة حول كتابه “الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي".

التراث التركي في مصر

يذكر أن الكتاب مقدمته رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان، هو نتاج أكثر من أربعين عاما من العمل؛ ويسلط الضوء على الثقافة التركية خلال الفترة العثمانية التي لم تكن منتشرة قبل وصول محمد علي باشا إلى الحكم في مصر، ويحاول أن يوضح كيف اكتسبت الثقافة واللغة التركية العثمانية كثافة وانتشارًا في مصر مقارنة بالفترة السابقة، نتيجة الاهتمام الكبير وسياسات الابتكار التي اتبعها محمد علي باشا، المحب الكبير لمصر ومؤسس مصر الحديثة.

كما يكشف الكتاب أيضًا كيف تشكلت النسخة «العثمانية المصرية» نتيجة هذا التطور الثقافي الذي اتخذ من إسطنبول في البداية نموذجًا في مصر، وكيف ظلت منتجات وتأثيرات هذه الثقافة قائمة حتى اليوم.

وفي مقدمة الكتاب يقول "رجب طيب أردوغان": فيما يعد الكتاب هو الأول في مجاله الذي يتطرق إلى أي مدى يرتبط مصير تركيا بمصير مصر. وإلى أي مدى يرتبط مصير إسطانبول بمصير القاهرة، وأراني على ثقة بأن هذا العمل الذي بين أيدينا سوف يسهم بشكل جاد في دعم تلك العلاقات، ويقرب المسافات بين الشعبين أكثر وأكثر".

الندوة

كما يتناول الكتاب تفاصيل عن حياة الأتراك الذين عاشوا في مصر والوجود الثقافي التركي المتطور هناك، ويتناول النتاج المدون الذي وصلنا من تلك الثقافة وآثارها.

وقد حصل هذا الكتاب في طبعته العربية الأولى على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للترجمة لعام 2008 م.

فيلم وثائقي عن الأميرة قدرية

وفي نهاية الندوة تم عرض الفيلم الوثائقي بعنوان "قدرية" الذي يتناول الأميرة المصرية "قدرية بنت السلطان حسين كامل" الذي كتب نصه سفير تركيا بالقاهرة السيد صالح موطلو شن.

وقالت سفارة تركيا في القاهرة إن الذكرى الغالية للأميرة “قدرية” ومساهماتها في مصر وتركيا والمجتمعات التركية والمصرية كادت أن تُنسى، إلا أن هذا الكتاب الذي يحمل عنوان “الأتراك في مصر وتراثهم الثقافي” هو الذي أعاد تلك الذكرى والمساهمات إلى النور مرة أخرى.

ومن جانبه، أشار السفير التركي إلى وجود العديد من الجوانب المشتركة بين مصر وتركيا، إلى جانب شخصيات تاريخية مصرية تركية أحدثت تأثيرا كبيرا على مدار التاريخ المشترك بين البلدين.

الندوة

التعاون الثقافي بين مصر وتركيا

وحول التعاون الثقافي بين مصر وتركيا، أشار سفير تركيا بالقاهرة إلى أهمية منظمة اليونسكو في الحفاظ على التراث العالمي، لافتا إلى التراث الكبير الذي تزخر به مصر، وأشار إلى الدور الكبير الذي تلعبه مصر وتركيا جنبًا إلى جنب، وثمن الاختيار المصري وترشيح مصر للدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو، معلنا أن تركيا سوف تدعم العناني في ترشيحه لمنصب مدير عام اليونسكو.