الأربعاء 28 فبراير 2024
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أستاذ علوم سياسية: هناك معلومات تشير للتوصل إلى هدنة قبل رمضان بغزة

غزة
غزة

تحدث الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، عن آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، موضحًا أن هناك بعض المعلومات والتقارير تشير إلى التوصل إلى هدنة قبل شهر رمضان، وقد تُعلن يوم الأحد في القاهرة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "DMC"، اليوم الأربعاء، إن الهدنة ستبدأ قبل شهر رمضان بأربعة أيام، وتنتهي بعد شهر رمضان بحوالي 4 أو 5 أيام، والحديث عن 40 أسيرًا إسرائيليًا مقابل 400 أسير فلسطيني.

وكشف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس أنه تم إجراء بعض التسويات فيما يخص انسحاب الاحتلال من عمق المدن، ووقف الحرب خلال فترة التهدئة فقط وليس وقفًا كاملًا للعمليات داخل قطاع غزة، وإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة تصل الى 500 شاحنة يوميًا، والسماح لسكان الشمال من النساء والأطفال دون الـ16 عامًا بالعودة خلال فترة التهدئة، والرجال سيتم نقلهم إلى مناطق نزوح جديدة على البحر تمتد بين رفح وقطاع غزة.

واستشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، في غارات وقصف مدفعي إسرائيلي لمناطق متفرقة بقطاع غزة.

وفي اليوم الـ145 للعدوان الإسرائيلي، تركزت الغارات على مدينة غزة ومحافظتي رفح وخان يونس، فيما واصلت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء.

ونسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل سكنية غربي خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي وغارات على مناطق متفرقة من المدينة، وخصوصًا للمنطقة الشرقية، بينما قصفت تلك القوات مربعًا سكنيًا في حي الأمل بالمدينة.

وشهد حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة قصفًا مدفعيًا واشتباكات مسلحة.

قطاع غزة قطاع غزة القدس

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