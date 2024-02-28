تحصين 150 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي للأبقار بالغربية

قال الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إن إجمالي ما تم تحصينه حتى اليوم الأربعاء، 150 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام والماعز على مستوى المحافظة، خلال الحملة القومية الأولى لعام 2024 والتي تستمر لنحو شهر.



وأضاف أنور، أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ 174 ألفا و697 حيوانا من الأبقار والأغنام والماعز، مع اتخاذ كل التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة.

حملات مديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية

تابع أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف، وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

التحفظ على 279 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر

وفي سياق متصل، تحفظت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور حاتم أنور على 279 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، داخل محلات للمستلزمات البيطرية.

كان الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، قد قاد لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية، وتم خلالها المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية.

وأضاف وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية، الدكتور حاتم أنور أنه تم رصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية وأخرى دون فواتير ومجهولة المصدر بداخلها بإجمالي 279 عبوة.

وجرى التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.