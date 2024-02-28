الأربعاء 28 فبراير 2024
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عالم

عاجل.. مواجهات مع الاحتلال فى شعفاط وإغلاق عدة حواجز عسكرية

مواجهات مع قوات الاحتلال
مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، عند حاجز مخيم شعفاط العسكري، شمال القدس المحتلة.

 

وأفاد مراسل وكالة وفا الفلسطينية بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال عند حاجز مخيم شعفاط، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت صوب الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات.

 

كما أغلقت قوات الاحتلال حواجز جبع، وقلنديا، وحزما شمال القدس المحتلة، وأعاقت حركة المواطنين.

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