الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

شرطة البرازيل تطلق عملية واسعة لمكافحة "الفريق الأحمر" شمال ريو دى جانيرو

شرطة البرازيل
شرطة البرازيل

أفادت الشرطة البرازيلية بأنها أطلقت حملة واسعة لمكافحة جماعة "الفريق الأحمر" الإجرامية في الأحياء الفقيرة شمال مدينة ريو دي جانيرو، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة ضابطي شرطة.

وذكرت صحيفة "أو جلوبو" البرازيلية نقًلا عن بيانات الشرطة، بأن العملية بدأت أمس الثلاثاء، وطالت بشكل رئيسي الجزء الشمالي من المدينة.

وأضافت الصحيفة، أن أعضاء المجموعة "الفريق الأحمر" بنوا المتاريس وأشعلوا النيران فيها وسكبوا الزيت في الشوارع في محاولة لعرقلة حركة ضباط الشرطة في مناطق العملية.

وأوضحت الصحيفة، أن الشرطة أطلقت الثلاثاء عملية ضخمة في الأحياء الفقيرة في المنطقة الشمالية من ريو دي جانيرو، ما أسفر عن إصابة ضابطي شرطة ومقتل 7 من المشتبه بهم، وأصيب 3 آخرون كما تم اعتقال اثنين.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم تعطيل الدراسة في المدينة وسط العمليات القتالية حرصًا على حياة نحو 20500 طالب.

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