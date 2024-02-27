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حوادث

مصرع مُسن وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارة و«توك توك» بأسيوط

ارشيفية
ارشيفية

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل و«توك توك»، اليوم الثلاثاء، بمحور منفلوط نزلة بني شقير بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، بسبب السرعة الزائدة.

مصرع مُسن وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارة و«توك توك» بأسيوط

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوك توك بمحور منفلوط نزلة بنى شقير مما تسبب في مصرع شخص وإصابة 3 أخرين.

وتبين من المعاينة، مصرع «شعبان خ ج» 60 سنة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى منفلوط المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وإصابة كلا من «فتحي م ف» 25 سنة مقيم بنى شقير ويعمل موظف بالجامعه الألمانيه بكدمات وسحجات بالجسم، و«عطيات ح ا» 68 سنة كدمات وسحجات بالجسم، و«زيناهم ص ا» 42 سنة كدمات وسحجات بالجسم.

وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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