الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

عاجل.. خريطة مدينة رأس الحكمة الجديدة بعد قرار الرئيس السيسى بإنشائها

رأس الحكمة
رأس الحكمة

نشرت الجريدة الرسمية، خريطة مدينة رأس الحكمة الجديدة بعد نقل تبعيتها إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا حمل رقم 55 لسنة 2024، بشأن تخصيص قطعة أرض لاستخدامها في إنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة.

ونص القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية على: تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 170 مليونًا و800 ألف متر مربع ناحية محافظة مطروح وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة، وذلك نقلًا من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة.

 

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